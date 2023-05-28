Яндекс Карты посчитали животных в названиях улиц

Аналитики Яндекс Карт узнали, какие животные упоминаются в названиях российских улиц. Лидерами оказались птицы: соловьи, орлы и лебеди. Из млекопитающих на адресные таблички чаще всего попадают медведи.

Аналитики собрали около 3 500 улиц, в названиях которых можно услышать упоминания животных. Больше половины из них связаны с птицами, четверть — с млекопитающими. Ещё почти 10 % пришлось на рыб и 5 % на насекомых. Реже всего на адресных табличках встречаются паукообразные, с ними связаны только два названия — Клещёвская улица в Саратове и улица Клещёвка в селе Хованщино Пензенской области.

«Не все улицы, названия которых ассоциируются с животными, на самом деле с ними связаны. Часто это просто омонимия — когда названия восходят к словам с совершенно другим значением. Так, улица Чёрная Курья в Архангельске не имеет отношения к курам и, скорее всего, происходит от диалектного слова курья, означающего залив или старое русло реки. Усть-Утка-Строй в посёлке Староуткинск Свердловской области происходит от гидронима Утка из мансийских или тюркских языков. Улица Семга в дагестанском селе Семгамахи не имеет никакого отношения к рыбе сёмге», – говорит Заведующая топонимической лабораторией кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ, старший научный сотрудник отдела этимологии и ономастики Института русского языка им. В. В. Виноградова Анна Макарова.

В рейтинге по числу названий улиц с большим отрывом лидируют соловьи и орлы. Далее следуют лебеди, соколы и журавли. Ниже расположились млекопитающие: медведи, лошади, львы, бобры и зайцы. Из насекомых в топ-15 животных вошли только комары.

Для названий улиц в разных частях страны характерны разные животные. Например, тигры, которые в России водятся только на Дальнем Востоке, встречаются в названиях местных улиц почти в восемь раз чаще среднего. Для улиц Центральной России характерны соловьи, для Приволжья — комары, а для Северного Кавказа — буйволы, которые традиционно играли в этом регионе важную роль в сельском хозяйстве.

Аналитики Яндекс Карт также собрали несколько пар и троек животных-оппонентов и сравнили число связанных с ними улиц. Оказалось, что «кошачьих» улиц в три раза больше, чем «собачьих», совы в названиях встречаются в два раза чаще жаворонков, а муха на карте России в пять раз заметнее слона. Лиса в очередной раз победила ворону, черепахе не удалось обогнать зайца, а лебедь взял верх над раком и щукой.

Улицы для исследования собрали с помощью исполнителей заданий на сервисе Яндекс Толока: показали им названия из Яндекс Карт и попросили выбрать те, что кажутся связанными с животными.

Считали уникальные названия в каждом населённом пункте. То есть улицы, проходящие через несколько поселений, были посчитаны несколько раз.

Названия в одном населённом пункте, которые отличаются только номером (например, 1-й Барановский и 2-й Барановский переулки), учитывали один раз.

В материале использована иллюстрация художницы Мина МИЛК.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.