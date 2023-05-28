В Москве впервые состоится масштабный детский фестиваль искусств НЕБО

В первые летние выходные: 3 и 4 июня в Парке Горького состоится московский детский фестиваль искусств НЕБО. Масштабный семейный фестиваль организован ко Дню защиты детей, чтобы создать возможности для образования, развития и творческого самоопределения детей и подростков.

В гостях у оперной сказки. Геликон-Опера. Фотограф Ирина Шымчак

На два дня главный парк столицы станет большой игровой и образовательной площадкой, на которой объединятся театр и цирк, наука и искусство, музыка и танец. На 7 площадках парка состоится около 70 событий. Программа фестиваля сможет увлечь как детей и подростков, так и их родителей. Междисциплинарный подход позволит каждому найти здесь что-то по душе — научные опыты и выставки, спектакли-променады и мастер-классы по сценическому движению, диджеингу и современному искусству, зрелищные театральные постановки и концерты. Все мероприятия в рамках фестиваля бесплатные.

Евгений Миронов, народный артист РФ, художественный руководитель Театра Наций: «Детям присуща природная, интуитивная креативность. И хорошо, что в городе появляется все больше проектов, которые позволяют ее развивать».

На Главной сцене фестиваля у Фигурного фонтана состоятся самые яркие театрально-музыкальные шоу. Там выступят артисты Театра на Малой Бронной, Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана, независимого театра «Трикстер» а также Алиса Гребенщикова, аккордеонист и композитор Петр Дранга с оркестром. Здесь же пройдут показы спектаклей инклюзивных театров и театров, актерами которых выступают дети. Закроет фестиваль симфоническая сказка Сергея Прокофьева «Петя и Волк» и «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса с участием Евгения Миронова и Ирины Пеговой в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина.

Записки Черномора. Независимый театр «Трикстер»

Петр Дранга, музыкант, аккордеонист-виртуоз: «В рамках фестиваля мы покажем музыкально-драматический спектакль «Сказки Акстер», созданный совместно с фестивалем Территория.Kids — это увлекательное путешествие по разным уголкам Вселенной под музыку DYP orchestra, в котором дети сами будут принимать непосредственное участие».

Иммерсивной станет танцевальная площадка на Центральной аллее: в первый день программа будет посвящена театру и цирку, а во второй — танцу и музыке. Зрителей ждут буффонада и карнавал, шествия и невероятные интерактивные приключения от Государственного уличного театра Картонии, Лаборатории «Люди Рыбы», Антикварного цирка и независимых театров Москвы и Петербурга.

Лаборатории «Люди Рыбы»

Второй день будет полностью посвящен пластическому искусству и вокальному мастерству. Мастер-классы и перформансы проведут Театр-студия классической и современной хореографии «ШЕНЕ», певица и автор песен Сабрина Багирова, преподаватель по сценическому движению «Института кино» НИУ ВШЭ, основатель направления Movementology Игорь Шаройко.

В Зеленой Школе, в партнерстве с киностудией «Союзмультфильм», пройдут мастер-классы по анимации и танцу и, конечно, показы всеми любимых мультфильмов и встречи с их главными героями.

Площадка Плюс Дача Всесезонная наполнится событиями, рассчитанными на семейное посещение: спектаклями для младшего детского возраста от коллективов Творческое объединение 9, Домик Фанни Белл, Независимого театрального проект PANAMA и воркшопами-погружениями от Московского музея современного искусства, которые проведет художница Маша Сомик.



В самом сердце парка будут работать лекторий и научная детская площадка программы Десятилетия науки и технологий в России. Посетители смогут увидеть физические и химические опыты, а также в доступной форме узнать о научных открытиях и современных технологиях. Рядом, на площадке Рестопаркинга, можно будет погрузиться в историю электронной музыки и научиться создавать ее вместе с преподавателями Moscow Music School.

В Арке Главного входа покажут выставку книжек-картинок «Книги в городе» о реальных и воображаемых городах и их жителях, а мастер-классы с участием издателей, авторов и художников книги научат детей рассказывать увлекательные истории о себе и своем городе.

Вход на все события свободный.

Для посещения мастер-классов требуется регистрация: www.happy-fest.ru .

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