Пятый канал продолжает серию оригинальных презентаций

Звезды популярных сериалов Пятого приняли участие в презентации детективов и программ телеканала. В апреле один из популярных вещателей в стране провел уже несколько экскурсий для представителей рекламных агентств, сейлз-хаус «ЭВЕРЕСТ» и крупных СМИ в оригинальном формате и познакомил со своим контентом. Для гостей подготовили интересную программу и интерактив.

Крупные игроки рекламного рынка отметили, что встреч такого формата в их практике еще не было. Увлекательная экскурсия в самое сердце телецентра - аппаратную и студию новостей, презентация главных телевизионных продуктов, проба сил в некоторых профессиях, общение с популярными актерами в неформальной обстановке. Исполнители главных ролей сериалов Пятого поделились забавными случаями на съемочной площадке.

На сегодняшний день Пятый канал – это круглосуточное вещание во всех регионах России. Сериалы собственного производства, информационно развлекательные, научно-познавательные, документальные программы и выпуски новостей доступны не только для 140 миллионов жителей страны, но и на международной орбите. Ежегодно Пятый канал выпускает около 500 премьерных эпизодов сериалов и более сотни премьерных выпусков программ различной направленности, ориентируясь на запросы своего телезрителя. Это 3 000 часов в год контента собственного производства. А главное, что каждый продукт Пятого легко адаптируется и под желания клиентов рекламного рынка. Как это можно сделать на практике, и рассказали экспертам представители Пятого канала на примере эфирных предложений.

Марина Белова, заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала:

- Пятый канал – вселенная детективов. На сегодняшний день это очень востребованный жанр, особенно у женской аудитории. Отличительная особенность наших сериалов - разнообразный сеттинг и разноплановые главные герои: врачи, оперативники, священники, витязи, спецназовцы и другие. У каждого свой мир, неповторимый характер, чувство юмора и самоиронии, долга, справедливости, ответственности за жизнь других, уважение к своей стране. Еще один важный момент - зрители Пятого знают: зло обязательно будет наказано, а дело раскрыто. Наши сериалы - процедуралы. Каждый день - новая законченная история в рамках одной новеллы. Это очень удобно для ежедневного просмотра, нравится женской аудитории.

Гостям рассказали о возможностях детективной линейки канала и его программном производстве. «Великолепная Пятерка», «Условный мент», «Крепкие орешки», «Свои», «Филин» и другие детективы каждый премьерный сезон демонстрируют великолепные результаты и занимают лидирующие позиции в федеральном эфире по доле телесмотрения. Первыми зрителями кадров оригинальной средневековой детективной новинки «Витязи» в этот день стали именно селлеры. Для зрителей Пятого премьера состоится осенью года.

Научно-познавательная программа «Знание-сила!» за четыре месяца уверенно занимает свое место в ТОП-10 популярных проектов такого формата. Телегид «Светская хроника» на старте сезона 2022\2023 занимает первое место с долей 10,2% в женской аудитории «25-59» и имеет самый высокий уровень в стране среди аналогичных программ о звездах в средствах массовой информации. Средняя доля документального расследования о самых громких историях любви «Они потрясли мир» в этом сезоне составляет 9,6% в аудитории «Женщины 25-59», а это также первое место среди всех федеральных каналов.

Неожиданным для гостей стало предложение попробовать себя в нескольких профессиях. Каждый смог стать настоящей звездой эфира и вместе с опытными дикторами и актерами провести выпуск новостей, как режиссер руководить подачей текста на суфлер или выступить в качестве корреспондента. Каждый получил возможность заглянуть в телевизионное закулисье и узнать в деталях, как появляются в эфире программы.

На презентации состоялась еще одна неожиданная премьера. Актеры сериалов «Крепкие орешки» и «Великолепная Пятерка» Филипп Азаров и Нодар Джанелидзе исполнили а капелла знаменитую песню Муслима Магомаева «Синяя вечность».

Нодар Джанелидзе, актер сериала «Великолепная Пятерка»:

- Предложение было неожиданным, но мы рискнули! Слушатели приняли наш экспромт с невероятной теплотой. На самом деле нам самим было приятно побывать на этой презентации, поучаствовать в квестах, быть ведущими, режиссерами, общаться с нашими телезрителями. Многие гости узнавали, задавали интересные вопросы. Мне кажется, очень важно, когда канал дает возможность познакомиться со своими сериалами, с их героями, увидеть их вживую. С уверенностью могу сказать, что ни один телеканал в стране не делает таких увлекательных встреч с партнерами. Пятый может удивлять!

Кульминационной точкой встречи стало блиц-интервью, где селлеры смогли задать свои вопросы звездам экрана и сделать с ними фото на память о креативном приеме на Пятом.

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