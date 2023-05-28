Пятый канал выиграл конкурс по организации и трансляции праздника выпускников «Алые паруса-2023»

Пятый канал выступит организатором праздника «Алые паруса-2023» а также проведет прямую трансляцию легендарного выпускного. Заказчиком выступает Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Итоги конкурса опубликованы на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга.

Пятый канал стоял у истоков возрождения «Алых парусов». Возникший в 1968 году ленинградский выпускной бал временно перестали проводить в 1979-ом. Спустя 26 лет по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала корабль с алыми парусами вновь появился в акватории Невы. С 2005-го года праздник проходит в обновленном формате. Всё это время Пятый канал бессменно обеспечивает его прямую телевизионную трансляцию. Несколько лет подряд команда Пятого является и организатором водно-пиротехнического шоу.

Неоднократно самые престижные мировые конкурсы отмечали Пятый как одно из лучших ивент-агентств. Команда Пятого получала знаковые международные премии в сфере событийной индустрии за шоу «Алые паруса».

Два года подряд Пятый входит в ТОП-100 лучших event-организаторов и агентств по версии одной из самых крупных премий в сфере маркетинга Eventex. Причем, в 2021 году канал был единственным российским участником, который вошел в десятку лучших. Это место в международном рейтинге «Eventex index» Пятому обеспечили четыре золотые и одна серебряная награды на престижном мировом конкурсе Global Eventex Awards за проект «Алые паруса-2020». Легендарный выпускной стал победителем в номинациях «Арт-событие», «Праздничное мероприятие», «Культурное событие», «Музыкальное событие» и «Прямая трансляция». Организаторы конкурса сравнивают его с «Оскаром» и «Эмми».

Сейчас легендарный выпускной – визитная карточка не только Петербурга, но и всей России. Миллионы туристов из разных стран приезжают в Северную столицу, чтобы увидеть волшебство алых парусов.

В 2022 году легендарный выпускной увидело рекордное количество зрителей. Общий охват аудитории праздника на всех площадках составил почти 20 миллионов человек.

Каждый третий зритель нашей страны смотрел водно-пиротехническое шоу в прямом эфире центральных телеканалов. Совокупная доля аудитории красочной феерии составила 31,4% в возрастной категории «Все 4+». Годом ранее этот показатель равнялся 27%. В Петербурге «Алые паруса» посмотрело 58% телезрителей старше 4 лет. Трансляция шоу на Пятом канале заняла первое место федерального эфира с долей 11,6% в ключевой для канала аудитории «Все 25-59» в тайм-слоте 00.41-01.04. Телевизионная аудитория праздника составила 12 030 260 человек.

В Интернете - на сайте Пятого канала и его официальных группах в социальных сетях – выпускной посмотрело почти 8 000 000 зрителей.

В этом году праздник состоится 24 июня.

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