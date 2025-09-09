VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Смешарики: вышел выпуск про раздельный сбор мусора

смешарики - раздельный сбор мусора
Предоставлено пресс-службой ГК «Рики»

Специальный эпизод «Мусор в порядке» создан ГК «Рики» при поддержке Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и АО «Экотехпром».

 9 сентября в социальных сетях проекта «Смешарики» вышла первая серия цикла «Азбука экологической грамотности» — «Мусор в порядке». В ней Кроша и Ёжика ждет большое испытание — кухня, заваленная мусором. А для того, чтобы привести её в порядок, герои вместе со зрителями узнают: что можно, а что нельзя сдать на переработку. Как компактно сложить бутылки, банки и картон, куда девать бумажные стаканчики, и главное — как избежать лишнего мусора.

В сезоне ожидается 3 эпизода, посвященных раздельному накоплению отходов.

