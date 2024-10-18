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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Работы цифровых художников появились на медиафасадах и тысячах уличных экранов Москвы и городов России

editor
By editor
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награждение - час цифры

В Москве на фестивале «Ночь инноваций» подвели итоги open call «Час цифры» — первого в России сетевого фестиваля цифрового искусства, итогом которого стал показ работ медиахудожников на цифровых экранах в Москве и Московской области и еще более чем в 30 городах-участниках. Проект призван расширять рамки медиаискусства в городской среде.

С 1 июля по 16 сентября художникам со всей России было предложено подумать над связью культурного кода, исторического опыта и визионерского взгляда для формирования образа будущего в шести номинациях: «IT science-art», «Новые грани реальности», «Вселенная киборгов», «Гopoдa будущего», «Парки будущего» и «Наследие в цифре». По итогам отбора 20 художников стали финалистами проекта и их работы были показаны 4 октября на 7 крупнейших медиафасадах Москвы, а 5 октября «Час цифры» продолжился в городах России: Санкт-Петербург, Барнаул, Великий Новгород, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Кострома, Красноярск, Магнитогорск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Сочи, Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск и Ярославль, где все желающие смогли посмотреть видеовысказывания художников. Показ цифрового искусства на улицах российских городов стал возможен благодаря стратегическому и технологическому партнеру проекта, крупнейшему национальному оператору наружной рекламы — Группе Russ и партнеру RGB Graphics.

Победителями «Час цифры» стали дуэт DIMITRIEV & YANAK с работой «Планета 009», Мария Цветкова, Ирина Мих с видео Phyto Synth Orchestra, Ярослав Кирсанов с работой OCEAN MEMORIES, Саша Vix Mushroom World, Ольга Минина «Полюшко», Виталий Чепига, представивший «Тренажерный зал будущего», Вячеслав Устьянцев «Квантум. Материя цифры», Сережа Паршаков «Гроздь», Анастасия Малиновская «Природа ошибки», Элина Исангулова «Город будущего», Елена Старкова The Golden city, Андрей Максимов «Футуристический пейзаж 2.0», Артем Ткач «Фрактальное отражение», Ярослав Кирсанов OCEAN MEMORIES, Таня Ефимова и Андрей Гладков «Квантовая реинкарнация глобальной памяти», Андрей Лев-ари WONDER LAB, Наталья Сметанина интро сериала The Twelve Tales, Екатерины Монфалд, Валентина Балицкая и Ульяна Мокрова «Cardiac Messenger: архитектура», Анастасия Смирнова «Колманскоп: Развлечения» и Елена Серостанова The Giant Quest.

«Цифровое искусство уже стало частью нашей повседневной повестки. Нейросетевые изображения и целые фильмы, NFT-произведения и даже музыка прочно заняли свое место в картине мира. Мы приветствуем победителей фестиваля «Час цифры» и рады, что наши цифровые экраны по всей стране стали своего рода картинной галереей, которую увидели миллионы россиян», – говорит директор Креативной лаборатории Russ Александр Кузьминых.

час цифры

Организаторы фестиваля — Агентство инноваций Москвы и Sas Metagalery.

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