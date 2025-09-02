Radio Monte Carlo запустило вещание в Бишкеке и Кузбассе

Radio Monte Carlo расширило зону вещания сразу в двух регионах, включая ближнее зарубежье. С 7 августа радиостанция зазвучала в столице Кыргызстана городе Бишкеке и Чуйской области, а с 1 сентября к федеральной сети присоединилась Юрга (Кемеровская область — Кузбасс).

В Бишкеке и Чуйской области Кыргызстана музыку мирового класса Radio Monte Carlo транслирует на частоте 98,1 МГц. Вещание обеспечивает региональный партнер ООО «РАДИО СЕТЬ».

С присоединением кузбасской Юрги, станция которой будет вещать на частоте 99,0 МГц, потенциальная аудитория Radio Monte Carlo увеличится на 77 100 человек. Радиовещание осуществляет партнер ООО «Юргинская телерадиокомпания».

Radio Monte Carlo — один из лидеров формата современной музыки премиум-радио и наиболее динамично развивающаяся радиостанция в России.