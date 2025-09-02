VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииRadio Monte Carlo запустило вещание в Бишкеке и Кузбассе

Radio Monte Carlo запустило вещание в Бишкеке и Кузбассе

editor
By editor
97
заглушка

Radio Monte Carlo расширило зону вещания сразу в двух регионах, включая ближнее зарубежье. С 7 августа радиостанция зазвучала в столице Кыргызстана городе Бишкеке и Чуйской области, а с 1 сентября к федеральной сети присоединилась Юрга (Кемеровская область — Кузбасс). 

В Бишкеке и Чуйской области Кыргызстана музыку мирового класса Radio Monte Carlo транслирует на частоте 98,1 МГц. Вещание обеспечивает региональный партнер ООО «РАДИО СЕТЬ».

С присоединением кузбасской Юрги, станция которой будет вещать на частоте 99,0 МГц, потенциальная аудитория Radio Monte Carlo увеличится на 77 100 человек. Радиовещание осуществляет партнер ООО «Юргинская телерадиокомпания».

Radio Monte Carlo — один из лидеров формата современной музыки премиум-радио и наиболее динамично развивающаяся радиостанция в России.

Предыдущая статья
Обзор сериала «В чем виновата Фатмагюль?»
Следующая статья
Новинка Виктора Пелевина будет называться «A Sinistra»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru