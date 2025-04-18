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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUРадиолюбители всех стран, соединяйтесь!

Радиолюбители всех стран, соединяйтесь!

editor
By editor
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антены радиосвязи

Дата для «Дня радиолюбителя» выбрана не случайно. Именно в этот день, 18 апреля, в 1925 году, в столице Франции городе Париже энтузиастами радиодела был создан «Международный радиолюбительский союз», призванный объединить всех людей занимающихся радиолюбительской связью, которая в то время считалась чем-то фантастическим. В 2005 году в своём поздравлении с родственным праздником, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по энергетике, транспорту и связи Е.Н. Галичанин так отозвался о радиолюбителях и их хобби:

«Как в прошлые годы, так и сейчас душой и движущей силой радио были и остаются радиолюбители. Их энтузиазм, преданность делу и самоотверженность — залог дальнейших достижений радио».

«Союз радиолюбителей России» был создан 18 октября 1992 года, а уже в 1994 году, как правопреемник Центрального Радиоклуба СССР, вошёл в «Международный радиолюбительский союз» и стал отмечать эту дату совместно с ним.

Каждый год Всемирный день радиолюбителя отмечается под новым девизом. Так, например, в 2007 году девизом праздника стал лозунг «Расширение мира радиосвязей». В 2013 году праздник был посвящён столетию со дня первого использования любительского радио в чрезвычайной ситуации.

«Всемирный день радиолюбителя» празднуют радиолюбители более чем ста пятидесяти стран мира, но наиболее широко его отмечают в Международном радиолюбительском союзе (The International Amateur Radio Union, IARU).

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