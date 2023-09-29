27 сентября состоялось заседание Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию. По итогам конкурса радиостанция Хит FM начнет вещать во Владикавказе на частоте 99,2 МГц, а радио Monte Carlo будет запущено в городах Пятигорск и Ессентуки Ставропольского края на частоте 92,3 МГц.
Концепция радио Хит FM была представлена партнером Сети – ООО «Хамелеон» в лице программного директора Тимура Тимофеева при поддержке программного директора радиостанции Романа Кухлевского. Теперь у жителей Владикавказа будет возможность слушать самую хитовую музыку и яркие шоу радиостанции.
Концепцию радио Monte Carlo представил партнер Сети – ООО «КМВ Телеком» в лице генерального директора Натальи Матвейчук при поддержке программного директора станции Анастасии Елисеевой. Музыка мирового класса зазвучит в городах Ставропольского края совсем скоро.
На сегодняшний день ежемесячный совокупный охват станций «Русской Медиагруппы» составляет 34,7 млн слушателей. С присоединением к сетям вещания новых городов слушать радиостанции одного из крупнейших холдингов смогут еще более 550 тысяч человек.
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