Новая песня Юрия Антонова прозвучала в эфире «Русского Радио»

После продолжительного молчания, мэтр российской популярной музыки, Юрий Антонов, представил свою новую работу. 26 ноября в рамках передачи «Вечер на Русском» прозвучала песня под названием «Доченька».

Народный артист России, Юрий Антонов, несомненно, является одной из культовых фигур советской и российской эстрады, известным своими песнями, ставшими хитами, такими как «От печали до радости» и другими. Теперь он снова радует поклонников новым музыкальным произведением.

В эфире «Русского Радио» Юрий Антонов презентовал свою новую песню «Доченька» и поделился с ведущими Иваном Соловьевым и Александром Пряниковым историей ее создания.

«Я выступил в качестве композитора, аранжировщика и музыканта. Автором стихов является Владимир Ильичев. Именно он вдохновил меня на создание этой композиции, написав такой точный и верный текст. В жизни бывают разные события, поэтому восприятие песни зависит от настроения слушателя. В «Доченьке» представлен обобщенный образ дочери, поскольку все отцы испытывают особую любовь к своим дочерям. Я писал для огромного количества слушателей, и надеюсь, многим российским семьям эта песня придется по душе», – поделился Юрий Антонов.

Музыкант также упомянул, что песня ждала своего часа довольно долго. Она была написана два года назад, и только сейчас, наконец, была представлена широкой публике.

В ходе программы «Вечер на Русском» ведущие отметили, что Юрий Антонов уже более шести десятилетий радует зрителей своим творчеством. Он является многократным лауреатом премии «Золотой Граммофон», в том числе в особых номинациях, отмечающих его вклад в музыкальное наследие страны.