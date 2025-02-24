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«Они потрясли мир. Призраки Патрика Суэйзи»

editor
By editor
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патрик суэйзи

Патрик Суэйзи – один из самых красивых мужчин Голливуда. Его обожают поклонники по всему миру. Состояние звезды оценивается в 40 миллионов долларов. Только вот деньги и слава не помогли осуществить главную мечту – иметь большую и крепкую семью.

Он родился в Хьюстоне. Отец – бывший чемпион родео, ради жены бросил карьеру и пошел работать мясником. Все сбережения он вложил в танцевальную студию супруги. Души не чаял в детях и многое им прощал. Патрик был вторым ребенком из пяти. Актер признавал, что многим в своей головокружительной карьере обязан матери. Именно она брала сына с собой в хореографическую студию, когда малышу не было еще и года. Он наблюдал за тренировками из манежа, а когда подрос, начал брать уроки танцев. Мама была очень требовательным наставником и заставляла ребенка часами отрабатывать элементы. Могла накричать или даже ударить. Однажды отцу пришлось пригрозить разводом, если женщина не сбавит обороты в своем стремлении сделать из сына звезду.

Потом в жизни Патрика появились увлечения восточными единоборствами и боксом. Несколько месяцев занятий футболом превратили юношу из изгоя в первого парня в школе. Ему прочили большое будущее и кубок чемпиона. Но в итоге этот вид спорта принес только серьезные травмы и разочарование.

После нескольких операций и месяцев в гипсе он вернулся в танцевальную студию, начал все с нуля. И встретил там главную любовь своей жизни – красавицу Лизу. Тогда ей было 14, а ему 18. Расположения девушки юноша добивался два года.

После окончания школы Патрик отправился покорять Бродвей. Как только Лизе исполнилось 18, она переехала к нему и вскоре пара поженилась.

Жизнь в Нью-Йорке оказалась трудной. Молодая семья питалась самыми дешевыми полуфабрикатами. Суэйзи трудился кассиром в магазине, столяром и рабочим на заводе. Лиза и Патрик продолжали упорно заниматься танцами. Артистов заметили в мюзикле «Бриллиантин», стали приглашать на кассовые постановки, гонорары начали расти. Патрика ждала блестящая карьера, но все изменил роковой случай. Мужчина впал в депрессию. Из апатии его вытащила Лиза. Она напомнила, что когда-то в юности он снялся в эпизодической роли в сериале, а значит сможет работать в кино.

патрик суэйзи

Пара отправилась в Голливуд. Год пришлось обивать пороги киностудий и агентств. Для съемок фильма «Скейттаун» потребовались актеры, которые умеют кататься на роликовых коньках. Удача улыбнулась Патрику. На съемках он выкладывался так, что чуть не разбился насмерть. Его заметили, карьера пошла в гору. Он все чаще стал пропадать на съемках и светских тусовках. Девушки не упускали возможности пофлиртовать с симпатичным актером, а он часто отвечал взаимностью. Лиза ревновала. И не только к поклонницам, но и к успеху мужа.

Всемирная слава обрушилась на Патрика после выхода фильма «Грязные танцы». Неожиданно все узнали, что Суэйзи еще и певец. Он сам исполнил саундтрек к киноленте. Сингл взлетел на вершины чартов.

В 1990-м году вышел фильм «Привидение», который закрепил за актером статус главного сердцееда. Никто и не подозревал, какая трагедия разыгрывалась в это время в личной жизни кумира миллионов. Лиза потеряла долгожданного ребенка на третьем месяце беременности. Патрик запил, пристрастился к запрещенным веществам.

В 2008-м стало известно, что актер болен раком. Последний год жизни актера окутан мрачными тайнами. Через пять лет после смерти Патрика Лиза вышла замуж. По ее словам, этот брак благословил сам Суэйзи, который пришел к ней во сне.

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