1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Рейтинг самых популярных категорий и сказок для детей

кот

Сказки — это то, что объединяет поколения. Когда взрослые читают детям знакомые с детства истории, между строк оживает что-то большее, чем сюжет — теплое чувство уюта, доверия и волшебства. Но меняется время — и вместе с ним меняются и сказки, которые становятся ближе и понятнее современным детям. Портал «Сказка плюс» собрал рейтинг самых популярных категорий и сказок, которые сегодня чаще всего читают и слушают малыши. Какие из них вы уже знаете, а какие станут для вас открытием?

Так же как и музыка или, например, кино, сказки бывают разных направлений. Героями одних являются животные, другие повествуют о космосе, сюжет третьих крутится вокруг праздников. Вот как выглядит рейтинг самых популярных категорий по версии пользователей:

Сказки на ночь

К этой категории относятся все добрые и спокойные истории, которые помогают детям расслабиться и мягко настроиться на сон. Такие рассказы написаны в неспешном ритме, наполнены уютными образами и тёплой атмосферой.

Поучительные сказки

Эти сказки не просто развлекают, а помогают детям понять, что такое доброта, честность и справедливость. Через яркие образы и увлекательные сюжеты они учат отличать хорошее от плохого и находить правильный путь в непростых ситуациях.

Сказки про котенка

Истории о котятах полны озорства, нежности и неожиданных приключений. Маленькие пушистики здесь — настоящие герои: они спасают, дружат, находят выход из сложных ситуаций и учат заботе. Эти сказки дарят тепло, улыбки и развивают воображение малышей.

Сказки для девочек

Героинями таких сказок обычно являются девочки, которые попадают в мир, где возможны любые чудеса — стоит лишь поверить в себя. Это истории о принцессах, смелых исследовательницах, добрых волшебницах, любознательных мечтательницах.

Сказки про семью

Сказки о семье рассказывают о важности родственных связей, любви и поддержки. Они помогают детям лучше понять, как строятся отношения между близкими, и почему забота друг о друге так важна. Эти душевные истории делают семейные ценности ближе и понятнее.

Сказки про машины

Яркие, динамичные и веселые — сказки про машины увлекают с первых строк! Здесь оживают гоночные тачки, строительная техника и даже машины-помощники, готовые прийти на выручку. Отличный выбор для активных детей!

Новогодние сказки

Новогодние сказки наполняют атмосферу волшебством, снежинками и ароматом мандаринов. Идеальны для уютных зимних вечеров в кругу семьи.

Добрые сказки

Сказки, которые учат сочувствию, взаимопомощи и любви к миру. Их герои совершают поступки, которые вдохновляют детей на добрые дела и помогают видеть хорошее в окружающих. Эти истории становятся первыми уроками нравственности и внутреннего света.

Сказки про космос

Сказки про космос открывают детям двери в захватывающий и таинственный мир Вселенной. Вместе с храбрыми астронавтами, дружелюбными инопланетянами и говорящими планетами юные читатели совершают увлекательные путешествия по планетам и галактикам. Эти истории не только развивают воображение, но и пробуждают интерес к науке.

Короткие сказки

Идеальны для вечернего чтения или коротких пауз днем. Они легко запоминаются, увлекают с первых слов, помогают ребенку отвлечься и дарят ему светлые эмоции.

Сказки по ролям

Сказки-сценарии — это волшебные истории, которые можно оживить на сцене или дома. Они созданы для детских постановок и игр, в которых каждый ребенок может попробовать себя в роли сказочного героя.

Сказки про животных

Куда же без веселых и поучительных историй о братьях наших меньших? От домашних собак до лесных ежей — каждый герой этих сказок учит дружбе и взаимовыручке. Такие рассказы особенно нравятся детям за простоту, доброту и яркие образы.

Самые популярные сказки

Итак, представляем итоговый рейтинг сказок — именно эти сказки чаще всего читали родители своим детям в течение года:

  • Сказка про Лабубу — хранителя улыбок;
  • Сказка про мальчика, который не хотел;
  • Как хорошо быть собой;
  • Мой друг, который боится темноты;
  • Маленький космонавт;
  • Щенок и старая Тапочка;
  • Сказка про храброго зайца и спасительный фонарик;
  • Колыбельная морских волн;
  • Как Пушинка научилась летать;
  • Сказка про злость Зайца, и как он с ней справился;
  • Рыжик и тайна потерянного времени;
  • История про настоящего друга зайца;
  • Тыква, которая ждала чуда4
  • Знакомство с дельфином Бином и его друзьями;
  • Как два шмеля счастье искали;
  • Приключение Лизы в стране облаков;
  • Бумажный Кораблик в поисках друга для доброго волшебника;
  • Как енот учился говорить добрые слова и дарить улыбку, тепло души тем, кто рядом;
  • Маска, которая открыла правду;
  • Сказка о щенке, который учился говорить «нет»;
  • Пушинка: дар кошачьего Бога;
  • Маленький волшебный шарик;
  • Как Клякса нашла свое место в мире;
  • Как енотик Веня научился засыпать;
  • Солнечный зайчик и его друзья;
  • Как единорог и его друзья учились копить деньги;
  • Как Макс стал хорошим мальчиком;
  • Как Ручка с Карандашиком поспорили;
  • Как Белочка помогла Паучку;
  • Сердитый краб, который оказался самым добрым.
