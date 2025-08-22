Выставка Лизы Даккар «Путь Бродского» открылась в Доме-музее Марины Цветаевой

В год 85-летия Иосифа Бродского в Москве открылась выставка, посвященная жизни и творчеству поэта в изгнании. Мультисенсорный проект Лизы Даккар дает возможность пройти вместе с Бродским внутренний путь эмиграции, от одиночества до принятия и благодарности. Центральным образом становится Венеция, куда поэт возвращался вновь и вновь, где искал то, чего лишился, город, ставший для Бродского отражением Петербурга. В работах Даккар, созданных в технике мультиэкспозиции, строки петербуржца Бродского переплетены с образами Венеции, передавая трансформацию чувств поэта, лишенного и ищущего родину.

Созданная эмигрантом об эмигранте, художницей Лизой Даккар, с семнадцати лет живущей в Испании, выставка «Путь Бродского» обязана своим появлением ковиду.

«На карантине я провела прекрасные две недели в тотальном одиночестве, и тогда меня зацепила строка «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Я начала изучать Бродского и поняла, что мне откликается то, как он проживал свою эмиграцию. И начала выискивать цитаты, которые были отражением этого состояния. Которые говорили о том, что он тоскует, или о том, что он испытывает благодарность, или о том, что он воет от скуки и ностальгии. Я подумала, что смогу лучше понять Бродского, если побываю в дорогих для него местах. В этот момент из Испании можно было вылететь всего в три из них, Петербург, Нью-Йорк, либо Венецию. Она была ближе, и я полетела в пустейшую зимнюю Венецию, мне кажется, ощутила ровно то, что ощутил Бродский. Таким образом я поняла, что создам этот проект», — рассказывает о рождении замысла Лиза.

Так же как Бродский искал Петербург в Венеции, художница искала Москву в Испании: «Поступив в университет Валенсии, часто приходила на самые широкие улицы, не центральные, маленькие и красивые, а наоборот, на широкие магистрали, потому что мне они

напоминали Москву. Я дышала там МКАДом».

Запах МКАДа, которым Даккар утоляла свою ностальгию, подтолкнул художницу к идее сделать аромат частью художественного высказывания. В сотрудничестве с парфюмером Татьяной Лаухтиной-Челик специально для выставки придуман аромат «Венеция Бродского». В нём соль лагуны, кожаные переплёты, пыль библиотек, лёгкий табачный аккорд и свет — всё, что хранит в себе атмосферу города, ставшего его духовным убежищем. Запах не иллюстрирует работы Даккар, а продолжает их — на уровне тела и подсознания. В нём есть и горечь разлуки, и тепло памяти, и ощущение, что даже в изгнании можно обрести своё пространство и время.

Погружение в пространство Бродского сопровождается его голосом, читающим «Не выходи из комнаты». Созданное задолго до изгнания, стихотворение о внутренней эмиграции, в которой Бродский находился в СССР, в проекте Даккар становится саундтреком видеоинсталяции видов Венеции, передавая иронию внутренней свободы и внешней несвободы, внутренней несвободы и внешней свободы, состояний, испытанных поэтом.

«Путь Бродского» стала продолжением выставок «Эмоциональная эмиграция» и «Эмиграция в русском стиле». Оба эти проекта в большей степени были посвящены не только Бродскому, но и самому феномену эмиграции, и то, как сама Даккар её переживала. Выставки с успехом прошли в Валенсии и Триесте в 2021-2022 годах, однако для Москвы проект адаптирован, из него исключена часть, касающаяся Лизы Даккар. «В рамках музея писательницы надо говорить о писателе, нежели обо мне», — так объясняет свое решение автор.

Лиза Даккар, художник, арт-фотограф, докторант Валенсийского университета. Уже более десяти лет работает с темами памяти, тишины и внутреннего пространства. Её искусство рождается на пересечении фото, текста, видео и инсталляции. Она исследует, как можно говорить о несказанном — через образы, запахи, ритм, свет.

Лиза родилась в Москве и получила высшее образование в Испании. Всё это время с ней жила мечта: однажды вернуться в Россию не как зритель, а как художник. За плечами — 22 выставки в Европе. И вот, спустя три года подготовки, выставка «Путь Бродского» стала реальностью.

После Москвы выставка отправится в Санкт-Петербург, Калугу и Великий Новгород.