Александр Волошин: «Любопытство к миру не надо развивать, надо не дать другим задушить его в тебе»

Александр Волошин – успешный предприниматель в сфере оценки и судебной экспертизы, ведущий авторского подкаста. О том, как рискнуть всем для исполнения мечты, получить вокальный мастер-класс от участника Евровидения и снять космического инженера в эксклюзивном интервью.

– Александр, расскажите, как Вы решились на создание подкаста, это ведь так далеко от Вашей основной сферы деятельности.

– На самом деле, не так уж и далеко. Я журналист по второму образованию, плюс интересный разговор – это одно из моих любимейших времяпрепровождений. Люблю слушать умных людей и сам поумничать горазд. У меня большой опыт в оценке и судебной экспертизе, и мне нравится эта работа, но хотелось выходить за рамки. Хотелось чего-то большего для самореализации, делиться своими мыслями с аудиторией, черпать новые идеи, общаться с интересными яркими личностями. Так и пришла идея подкаста.

– Это был Ваш первый творческий проект?

– Конечно, нет. Несмотря на такую, казалось бы, серьезную профессию, я много лет отдал юмору. В школе и университете играл в КВН, даже вел и редактировал городскую лигу какое-то время. Пару раз пробовал себя в телепроектах, участвовал в Comedy Баттл, в шоу «Битва за эфир» на Муз-ТВ. Там, кстати, познакомился со многими уже популярными сегодня комиками: Ильей Соболевым, Виктором Комаровым, Арсением Поповым, Сергеем Матвиенко и др. Пробовал заниматься стендапом. Ну и, как я сказал ранее, второе высшее я получал на журфаке, где есть безграничное поле для творческого самовыражения.

Вообще все началось с одного школьного сочинения в пятом классе. Я написал какую-то смешную историю, учительница прочитала ее классу. Класс искренне одобрительно смеялся, а я был доволен как слон. С тех пор и пишу истории: смешные и не очень. Второе – больше про судебные экспертизы.

– Серьезный творческий путь, не скучаете по амплуа комика?

– В любой работе есть место юмору. Сейчас уже не вижу комедию основной профессией, но, например, готовя какое-то исследование для клиента, могу в текст добавить некоторые ироничные замечания, назовем это так. Приятно видеть, когда клиент улыбается, читая работу. Чаще всего я выделяю их желтым маркером, и, когда документ отправляется далее в серьезные инстанции, шутки мы вырезаем. В подкасте также нередко фигурирует юмор, как с моей стороны, так и со стороны гостей. Но не как шутка ради шутки, а, скорее, как дополнение, создание фона и настроения.

– Как вы считаете умный юмор сегодня – он о чем?

– Сложно сказать. Очень уж много граней у слова «умный» – это и эрудиция, и мудрость, и умение решать задачи. Мне кажется, умным юмором можно назвать даже шутку на самую простую тему из-за её формы. Может быть шутка, условно, про ссору с женой, но с такими филигранно подобранными словами, с такими яркими ключами к комическому эффекту, что эту шутку ни за что не назовешь простой или банальной. Хотя сколько всего пошучено на тему взаимоотношений полов. Или же интеллектуальным юмором мы можем назвать самую простейшую шутку по форме, но сказанную на очень узкую аудиторию. Допустим, какая-то отсылка на «Улисса» Джойса. Очевидно, читало его не такое большое множество людей. А те, кто читал, точно мнят себя умнее остальных. Получается, вроде как, тоже умный юмор, несмотря на простую форму?

– Вы позиционируете A Wall podcast как подкаст о людях, выбравших в качестве мерила успеха разум. Среди ваших гостей были журналисты, ученые, предприниматели, а также артисты и музыканты. Как Вы выбираете, кого позвать?

– Мне хочется видеть среди гостей тех людей, которые откликаются мне самому. Чтобы область знаний гостя вызвала любопытство. Например, недавно приходил Никита Востров, который занимается инжинерией, 4D-печатью, изучает космос. Я не эксперт в этой области, но очень люблю смотреть научно-популярные передачи на сходные темы. Или вот несколько выпусков назад ко мне приходил импровизатор Арсений Попов. Я смотрел с ним подкаст у Эльдара Джарахова, и Арсений бросил фразу про работу мозга. Меня это сразу зацепило, зажгло, захотелось обсудить.

– Что на Ваш взгляд самое важное для ведущего подкаста?

– Очень банальную мысль скажу, но лучшего всё еще никто не придумал. Лучшее для ведущего — это умение слушать, задавать вопросы и, конечно, интерес. Банальное любопытство. Если этого интереса нет, то не будет и химии со зрителем. Правильная грамотная речь и эрудиция важны, но это можно натренировать. А вот любопытство к миру вокруг тебя сымитировать невозможно.

– Невозможно сымитировать? А можно ли попробовать развить в себе любопытство?

– Попробовать, конечно, можно, но мне кажется, скорее надо не дать этому любопытству потухнуть, не дать другим заглушить его в тебе. Посмотрите на детей: мы все хотим исследовать этот мир, когда приходим в него, а потом на нас надевают шоры, и мы двигаемся в какой-то одной привычной колее.

– А Вам удается сохранять в себе это детское любопытство? Расскажите, делали ли Вы что-то недавно из чисто исследовательского интереса?

– Я стараюсь сохранять в себе эту открытость миру и пробовать что-то совершенно новое. Недавно даже в рамках подкаста удалось проявить эту свою черту. У меня в гостях был IVAN, певец, который еще в 2016 году представлял Беларусь на «Евровидении». Во время беседы он сказал, что может любого неподготовленного человека научить петь с расщеплением связок. Я заинтересовался и IVAN провел мне небольшой мастер-класс. И у меня даже получилось!