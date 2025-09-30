Литрес и Политехнический музей выпустили аудиосериал о работе сотрудников музея в годы Великой Отечественной войны

В год празднования 80-летия Великой Победы Политехнический музей и книжный сервис Литрес подготовили документальный аудиосериал о работе сотрудников музея во время Великой Отечественной войны — «Дневник памяти. Политехнический музей 1941—1945».

Запуск проекта приурочен к годовщине начала битвы за Москву 30 сентября 1941 года, которая привела к первому крупному поражению Германии во Второй мировой войне, развеяла миф о её непобедимости и стала поворотным моментом. Несмотря на то, что на столицу были брошены огромные силы противника, Красная армия отразила удар и перешла в контрнаступление. Эта победа имела огромное психологическое и политическое значение.

В основе аудиосериала — воспоминания сотрудников музея тех лет, архивные документы, подкреплённые материалами периодической печати 1941—1945 годов. Слушатели смогут узнать, как в то время жил, работал и сражался город и что происходило в Политехническом музее.

Уникальные мемуары были написаны ещё к 30-летию Победы, однако так и не вышли в свет. Их авторы: Вера Васильева, служившая в музее 35 лет и состоявшая в его санитарной команде местной противовоздушной обороны, Татьяна Каух — руководитель отдела химии, инженер-механик Софья Сокольская и Глафира Обатурова, занимавшиеся просветительской работой, Николай Николаев, работающий в отделе радиоэлектроники.

Материалы озвучили участники проекта Литрес Чтец, в котором каждый желающий может стать «голосом» книги: Андрей Финагин, Валерий Смекалов, Галя Нечаева, Екатерина Контьякова, Илья Дементьев, Светлана Шаклеина и Тася Миролюбова.

Дополняют повествование выдержки из официальных отчётов Государственной политехнической библиотеки, за подготовку которых отвечали Николай Толкачёв и Марк Рабей. Их рапорты не уступают в пронзительности воспоминаниям о военных буднях. Главы, расположенные в хронологическом порядке, начинаются со стихотворных строк поэтов-фронтовиков и новостных сводок того времени.

«Это не просто история, это голос самого Политехнического музея, доносящийся сквозь время, — голос его сотрудников, которые в нечеловеческих условиях войны, под бомбёжками, совершали свой подвиг. Особая ценность повествования — в его абсолютной достоверности и эмоциональной силе. Этот проект — наш долг памяти перед ними, возможность по-настоящему оценить их невероятную стойкость, верность долгу и науке, которую они сохранили для будущих поколений. Мы отдаём дань уважения не только нашим сотрудникам, но и всем, кто отстоял столицу», — говорит генеральный директор Политехнического музея Дмитрий Александрович Кожанов.

«Благодаря этому аудиосериалу пользователи смогут по-настоящему оценить подвиг сотрудников Политехнического музея. Во времена, когда на кону буквально стоял вопрос выживания, они заботились об историческом наследии и уникальной коллекции. Проект будет интересен и ценителям документалистики, и тем, кто исследует музеи и их собрания», — комментирует нон-фикшн-редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова.