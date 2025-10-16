Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEВ Москве прошла церемония награждения премии «Мотивация»

В Москве прошла церемония награждения премии «Мотивация»

T1
By T1
48
премия мотивация
Фото © Наталья Петракова

В концертном зале Arbat Hall, состоялась церемония награждения премии «Мотивация». Инициатором и вдохновителем проекта выступила Наталья Палинова, генеральный директор телеканалов MUSICBOX GOLD и RUSSIAN MUSICBOX.

Миссия премии — стать маяком надежды для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Как отметила генеральный директор MUSICBOX GOLD Наталья Палинова: «Мотивация» — это не просто награда, это движение вперёд, это вера в собственные силы и возможность изменить мир к лучшему!»

Вечер стал настоящим праздником достижений и вдохновения. Лауреаты премии — представители самых разных профессий: от руководителей производственных цехов и талантливых кулинаров до признанных деятелей искусства. Своим примером они доказывают: нет непреодолимых препятствий, есть новые возможности для роста и развития.

Красная дорожка стала парадом ярких звёзд, а торжественное вручение наград и концерт подарили зрителям незабываемые впечатления.

На сцене блистали: Азиза, Анжелика Агурбаш, группа «Пропаганда», Катя Лель, Константин Легостаев, Таисия Повалий, Анастасия Волочкова, Ян Марти, Наталия Гулькина, Сергей Зверев, группа «Рождество», Александр Балыков (группа VIVA) и многие другие яркие артисты.

Важной частью программы стала презентация нового телевизионного проекта, который обещает стать настоящим открытием для зрителей.

Предыдущая статья
Реставрацию «Кафе «Лето» на ВДНХ планируют завершить в начале 2026 года
Следующая статья
В Ханты-Мансийске состоялось открытие Первого Международного конкурса юных музыкантов «Чайковский-Дебют»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru