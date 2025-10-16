В Москве прошла церемония награждения премии «Мотивация»

В концертном зале Arbat Hall, состоялась церемония награждения премии «Мотивация». Инициатором и вдохновителем проекта выступила Наталья Палинова, генеральный директор телеканалов MUSICBOX GOLD и RUSSIAN MUSICBOX.

Миссия премии — стать маяком надежды для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Как отметила генеральный директор MUSICBOX GOLD Наталья Палинова: «Мотивация» — это не просто награда, это движение вперёд, это вера в собственные силы и возможность изменить мир к лучшему!»

Вечер стал настоящим праздником достижений и вдохновения. Лауреаты премии — представители самых разных профессий: от руководителей производственных цехов и талантливых кулинаров до признанных деятелей искусства. Своим примером они доказывают: нет непреодолимых препятствий, есть новые возможности для роста и развития.

Красная дорожка стала парадом ярких звёзд, а торжественное вручение наград и концерт подарили зрителям незабываемые впечатления.

На сцене блистали: Азиза, Анжелика Агурбаш, группа «Пропаганда», Катя Лель, Константин Легостаев, Таисия Повалий, Анастасия Волочкова, Ян Марти, Наталия Гулькина, Сергей Зверев, группа «Рождество», Александр Балыков (группа VIVA) и многие другие яркие артисты.

Важной частью программы стала презентация нового телевизионного проекта, который обещает стать настоящим открытием для зрителей.