Алла Рид снова доказала: настоящая музыка не подчиняется времени

Фото предоставлено PR-сопровождением

На сцене Кремля состоялся гала-концерт проекта «Голос» — вечер, где сошлись поколения артистов, где встретились наставники со своими учениками. Одним из самых сильных и эмоциональных моментов вечера стало выступление Аллы Рид и Рагды Ханиевой — певицы исполнили легендарный «Парус» Владимира Высоцкого.

«Высоцкий — мой внутренний ориентир. В нём правда, сила и свобода. «Парус» — песня о поиске себя, и мне хотелось, чтобы зрители прожили её вместе со мной», — рассказала Алла журналистам.

Имя Аллы Рид впервые прозвучало в четвёртом сезоне «Голоса», где её наставником стал Александр Градский. Маэстро сразу отметил её особый тембр и тонкий вкус — и с тех пор певица не раз доказывала, что способна не просто петь, а рассказывать истории через музыку.

Совсем скоро – в День народного единства, в легендарном Jazz Club Butman Алла снова выйдет на сцену вместе с учениками Александра Градского. Вечер обещает стать не просто концертом, а музыкальной исповедью-посвящением Маэстро – его песни и музыка до сих пор звучат в сердцах многих поколений.

