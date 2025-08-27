Режиссер Алексей Романюк и актёры рассказали о фильме «Одни дома»

Вика, Женька, Алина и Коля — обычные дети, попавшие в очень необычную ситуацию: их родители застряли на Камчатке и не могут вылететь домой. Свобода и неизбежные «взрослые» проблемы сваливаются на них как снег на голову. Кто возьмет на себя роль старшего, а кто обрадуется возможности не делать уроки и есть пиццу каждый день? Как не переругаться, когда вокруг нет ни одного взрослого (дядя Витя не в счет — ему самому опека не помешает)? Что делать с недовольным соседом, который грозится вызвать полицию и усложняет и без того непростую жизнь? И кто воспользуется ситуацией, чтобы манипулировать братом и сестрами?

Новый семейный сериал от создателей «Папиных дочек» и «Родителей родителей» обещает стать главным хитом «СОЛНЦА» в этом году и той самой комедией, которая соберет у экранов и детей, и взрослых. В проекте собраны легко узнаваемые характеры: отличница-всезнайка Вика, которая пытается все организовать и поступить правильно, хулиган Женька, который не любит учиться, но зато креативно решает конфликты, юная блогерша Алина, стремящаяся к популярности, и младшенький Коля — любитель пофилософствовать и отстоять свои границы. И, конечно, всем будет очень любопытно: как, оставшись одни, четверо ребят «разрулят» все препятствия и испытания. Спойлер: для этого понадобится объединиться! Добрую атмосферу сериала отлично подчеркивает саундтрек, в котором, например, можно услышать суперхит «Юность» группы «ДАБРО».

Поколение «взрослых» представляют Павел Рассомахин в роли инфантильного, но любящего дяди Вити и Сергей Степин, воплотивший на экране до боли знакомый образ ворчливого соседа. «Это один из самых любимых сериалов, в которых я играл, пожалуй, сейчас самый любимый, — признается актер Сергей Степин. — Он о детях, о детстве, о проблемах. Если ребенок рождается в любви и согласии, то он унаследует эти качества. Наш сериал снимался именно в атмосфере любви и прекрасных взаимоотношений, и я надеюсь, его ждет такая же судьба — хорошая и светлая. И самое главное — хочу сказать о нашем режиссере Алексее. Это удивительный человек: каждый раз на съемках у него горели глаза, и он с такой любовью относился к детям. Хотя я сначала даже спросил у него: “Не боишься, что столько детей, вдруг не справишься?” А дети были просто великолепны: дисциплинированные, профессиональные, со знанием текста».

Среди тех самых детей, знавших текст и следовавших дисциплине, 12-летний актер Феодор Кирсанов («Цикады»), сыгравший Женьку — главного пранкера в семье Акимовых. «Постепенно наши герои становятся ответственнее, — рассказывает актер. — Можно сказать, что отсутствие родителей только помогло им. Мой герой, Женька, обожает свою приставку и ненавидит ходить в школу. Но даже он становится более добрым, самостоятельным и ответственным. На этом проекте я обрел очень много друзей, с которыми я до сих пор общаюсь и дружу. “Одни дома” доставил мне кучу удовольствия».

«Уникальность нашего проекта в том, что у нас получилось создать определенный волшебный мир, в который многие дети мечтают попасть. Родители уехали, дети остались одни и могут делать все, что угодно, — делится режиссер Алексей Романюк. — И так сложилось, что даже в образах наших героев проявились черты сказочных, местами литературных персонажей. Самый младший Коля — и по одежде, и по своей манере — Оливер Твист. Женька создавал у меня ощущение Гекльберри Финна, а потом выяснилось, что Феодор исполняет эту роль в театре. Вика напоминает Венди из “Питера Пэна”, а дядя Витя — это сам Питер Пэн, не желающий взрослеть. Роль Алины — собирательный образ королевишн. И даже злой сосед — дед-ворчун из мультфильма “Вверх”. Он на самом деле не плохой, может, принципиальный и душный, но в нужный момент всё равно приходит на помощь».