Экранизация «Полдень» вызвала всплеск интереса к первоисточнику в 3 раза

К юбилею российского писателя и сценариста Аркадия Стругацкого, одного из известнейших отечественных фантастов, книжный сервис Строки проанализировал спрос на книги братьев Стругацких.
За лето 2025 года спрос на книги братьев Стругацких увеличился в 2 раза по сравнению с весной этого же года. Первое место в рейтинге занял роман «Жук в муравейнике», на втором «Пикник на обочине» и на третьем «Трудно быть богом».
Братья Стругацкие стали феноменом в советской литературе, создав произведения со сложными вымышленными мирами, поднимающие философские и социальные вопросы. Они написали более 50 книг, которые экранизировали десятки раз.
Аналитики Строк связывают рост популярности романа «Жук в муравейнике» со стартом съемок экранизации «Полдень», о которой рассказали компания «Медиаслово», онлайн-кинотеатры KION, Okko и Институт развития интернета (АНО «ИРИ»). С этого момента интерес к первоисточнику вырос в 2 раза, а статистика его прочтения — в 3 раза (23.07.25 — 22.08.25) по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Режиссером проекта выступает Клим Козинский, оператором-постановщиком — Генрих Медер, а главные роли в нем сыграют Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Никита Тау Наледи, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев и другие.
Напомним, что цикл произведений Аркадия и Бориса Стругацких, посвященных Миру Полдня рекомендуется читать в следующей последовательности:
- «Полдень, XXII век» (1962).
- «Попытка к бегству» (1962).
- «Далёкая Радуга» (1963).
- «Трудно быть богом» (1964).
- «Беспокойство» (1965, опубл. 1990–1991).
- «Обитаемый остров» (1969).
- «Малыш» (1971).
- «Парень из преисподней» (1974).
- «Жук в муравейнике» (1979–1980).
- «Волны гасят ветер» (1985–1986).