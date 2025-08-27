VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Экранизация «Полдень» вызвала всплеск интереса к первоисточнику в 3 раза

полдень
Фото © пресс-служба МТС

К юбилею российского писателя и сценариста Аркадия Стругацкого, одного из известнейших отечественных фантастов, книжный сервис Строки проанализировал спрос на книги братьев Стругацких.

За лето 2025 года спрос на книги братьев Стругацких увеличился в 2 раза по сравнению с весной этого же года. Первое место в рейтинге занял роман «Жук в муравейнике», на втором «Пикник на обочине» и на третьем «Трудно быть богом».

Братья Стругацкие стали феноменом в советской литературе, создав произведения со сложными вымышленными мирами, поднимающие философские и социальные вопросы. Они написали более 50 книг, которые экранизировали десятки раз.

Аналитики Строк связывают рост популярности романа «Жук в муравейнике» со стартом съемок экранизации «Полдень», о которой рассказали компания «Медиаслово», онлайн-кинотеатры KION, Okko и Институт развития интернета (АНО «ИРИ»). С этого момента интерес к первоисточнику вырос в 2 раза, а статистика его прочтения — в 3 раза (23.07.25 — 22.08.25) по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Режиссером проекта выступает Клим Козинский, оператором-постановщиком — Генрих Медер, а главные роли в нем сыграют Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Никита Тау Наледи, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев и другие.

Напомним, что цикл произведений Аркадия и Бориса Стругацких, посвященных Миру Полдня рекомендуется читать в следующей последовательности:

  • «Полдень, XXII век» (1962).
  • «Попытка к бегству» (1962).
  • «Далёкая Радуга» (1963).
  • «Трудно быть богом» (1964).
  • «Беспокойство» (1965, опубл. 1990–1991).
  • «Обитаемый остров» (1969).
  • «Малыш» (1971).
  • «Парень из преисподней» (1974).
  • «Жук в муравейнике» (1979–1980).
  • «Волны гасят ветер» (1985–1986).
