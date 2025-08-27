VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWSКенийская звезда Санайпей Танде представит свою страну на «Интервидении»

Кенийская звезда Санайпей Танде представит свою страну на «Интервидении»

editor
By editor
44
Санайпей Танде
Фото © пресс-служба «Интервидение»

Ещё одна страна назвала своего участника Международного музыкального конкурса «Интервидение»: от Кении будет выступать известная на родине певица, ведущая, актриса Санайпей Танде.

Санайпей родилась в марте 1985 года и сначала не планировала связывать свою судьбу с музыкой. После школы она поступила в Кенийский медицинский институт, чтобы стать врачом. Однако в 2004 году семья уговорила девушку принять участие в конкурсе по поиску талантов Coca-Cola Popstars. И этот шаг навсегда изменил жизнь Санайпей. Она стала одной из трёх лучших финалисток, которые затем объединились в музыкальное трио Sema и практически сразу выпустили альбом Mwewe из 17 треков, многие из которых стали настоящими хитами.

К сожалению, группа вскоре распалась, но на музыкальном небосводе успела зажечься звезда Санайпей Танде. С 2010-х годов она работала с огромным количеством ярких артистов Кении. Например, очень плодотворным стало её сотрудничество с Aiyana (2020), а до этого с R&B-исполнителем Otile Brown над созданием таких хитов, как Chaguo La Moyo (2018), видео к которому стало одними из самых просматриваемых в Кении и набрало более 30 миллионов просмотров.

В 2017 году, по заказу Министерства спорта и культуры, Санайпей Танде написала для Чемпионата мира по лёгкой атлетике среди юношей до 18 лет (WU18) песни TWENDE KASA и VICTORIOUS, в записи которых приняли участие разные музыканты. В том же году Санайпей откликнулась на предложение Министерства ирригации и написала песню MJASIRI для жителей Найроби в ходе президентской кампании Jubilee Youth. Этот проект певица осуществила совместно с кенийским рэпером Naiboi.

В 2019 году Санайпей выступила главным членом жюри от Кении на музыкальном конкурсе Amazing Voices, который выходит на популярной африканской медиаплатформе Africa Magic.

В 2021 году Санайпей выпустила свой первый в истории EP альбом под названием NABO, что на масайском языке означает «Номер 1». Клип к композиции под названием Flavour стал самым популярным среди работ артистки и набрал в интернете 9 миллионов просмотров.

Предыдущая статья
«Они потрясли мир. Брижит Бардо. Разрушающая красота»
Следующая статья
Режиссер Алексей Романюк и актёры рассказали о фильме «Одни дома»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru