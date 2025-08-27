Кенийская звезда Санайпей Танде представит свою страну на «Интервидении»

Ещё одна страна назвала своего участника Международного музыкального конкурса «Интервидение»: от Кении будет выступать известная на родине певица, ведущая, актриса Санайпей Танде.

Санайпей родилась в марте 1985 года и сначала не планировала связывать свою судьбу с музыкой. После школы она поступила в Кенийский медицинский институт, чтобы стать врачом. Однако в 2004 году семья уговорила девушку принять участие в конкурсе по поиску талантов Coca-Cola Popstars. И этот шаг навсегда изменил жизнь Санайпей. Она стала одной из трёх лучших финалисток, которые затем объединились в музыкальное трио Sema и практически сразу выпустили альбом Mwewe из 17 треков, многие из которых стали настоящими хитами.

К сожалению, группа вскоре распалась, но на музыкальном небосводе успела зажечься звезда Санайпей Танде. С 2010-х годов она работала с огромным количеством ярких артистов Кении. Например, очень плодотворным стало её сотрудничество с Aiyana (2020), а до этого с R&B-исполнителем Otile Brown над созданием таких хитов, как Chaguo La Moyo (2018), видео к которому стало одними из самых просматриваемых в Кении и набрало более 30 миллионов просмотров.

В 2017 году, по заказу Министерства спорта и культуры, Санайпей Танде написала для Чемпионата мира по лёгкой атлетике среди юношей до 18 лет (WU18) песни TWENDE KASA и VICTORIOUS, в записи которых приняли участие разные музыканты. В том же году Санайпей откликнулась на предложение Министерства ирригации и написала песню MJASIRI для жителей Найроби в ходе президентской кампании Jubilee Youth. Этот проект певица осуществила совместно с кенийским рэпером Naiboi.

В 2019 году Санайпей выступила главным членом жюри от Кении на музыкальном конкурсе Amazing Voices, который выходит на популярной африканской медиаплатформе Africa Magic.

В 2021 году Санайпей выпустила свой первый в истории EP альбом под названием NABO, что на масайском языке означает «Номер 1». Клип к композиции под названием Flavour стал самым популярным среди работ артистки и набрал в интернете 9 миллионов просмотров.