РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир кино«Смешарики» выпустили необычную серию о культуре и традициях нанайцев

«Смешарики» выпустили необычную серию о культуре и традициях нанайцев

editor
By editor
61
нанайцы

Серия «Хозяин Амура» расскажет о национальных традициях и культуре нанайцев.

Как исполнить любое желание? Найти волшебную палочку, увидеть падающую звезду, отыскать цветок сирени с пятью лепестками? Всё гораздо проще! Надо попросить у хозяина Амура! Нюша разбирается, кто такой этот Амур, где его искать и, главное, — как просить о сокровенном?

Сюжет наполнен интересными фактами о традиционном костюме, рассказе о народных промыслах, национальной одежде и кухне. Всего за несколько минут создателям удалось передать насколько повседневный быт и культура нанайцев неразрывно связаны с природой. Особый колорит дополняет этническая музыка, ритмы которой погружают в самобытную атмосферу этого древнего народа.

нюша

Истинные поклонники отметят значительное число отсылок к другим эпизодам. А в финале их ждет настоящий сюрприз. Нюша встретит… Однако ж стоит досмотреть до конца серии.

Предыдущая статья
Резиденты платформы Простор сняли шоу с Алексеем Столяровым, Сатиром, Янчиком и другими звёздами в VK Видео
Следующая статья
«У российского кино большое будущее»: Виталик Мишура оценил «Корешей»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru