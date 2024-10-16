«Смешарики» выпустили необычную серию о культуре и традициях нанайцев

Серия «Хозяин Амура» расскажет о национальных традициях и культуре нанайцев.

Как исполнить любое желание? Найти волшебную палочку, увидеть падающую звезду, отыскать цветок сирени с пятью лепестками? Всё гораздо проще! Надо попросить у хозяина Амура! Нюша разбирается, кто такой этот Амур, где его искать и, главное, — как просить о сокровенном?

Сюжет наполнен интересными фактами о традиционном костюме, рассказе о народных промыслах, национальной одежде и кухне. Всего за несколько минут создателям удалось передать насколько повседневный быт и культура нанайцев неразрывно связаны с природой. Особый колорит дополняет этническая музыка, ритмы которой погружают в самобытную атмосферу этого древнего народа.

Истинные поклонники отметят значительное число отсылок к другим эпизодам. А в финале их ждет настоящий сюрприз. Нюша встретит… Однако ж стоит досмотреть до конца серии.