РГБ и Radical Chic к 160-летию библиотеки выпустили совместную коллекцию одежды и аксессуаров

Российская государственная библиотека совместно с маркой одежды и аксессуаров Radical Chic создали коллекцию платков, футболок, лонгсливов и шоперов. Дизайнеры использовали архивные работы XVII-XIX века Этьен Денисcа, Марии Сибиллы Мериан, Иоганна Симона фон Кернера и Константина Фрейхерра фон Эттингсхаузена из фонда библиотеки.

Несколько месяцев команда Radical Chic совместно с хранителям фондов РГБ изучала материалы из архивов библиотеки, чтобы выстроить сюжеты и композиционные решения шелковых платков. Для работы были выбраны иллюминированные иллюстрации, техника, применяющаяся в XVII-XIX веках, когда эстампы и рисунки печатных книг раскрашивались акварелью с использованием ослабленных контуров и растушевки кистью. Коллекция состоит из четырех платков с изображениями в этой необычной технике: Flora Exotica, Papillio, Uniform, Standard.

«Библиотека – точка опоры для множества ситуаций в нашей жизни, бесконечный ресурс знаний, сопровождающий человечество на протяжении многих веков. Мы хотели передать любовь к книгам с помощью одежды и аксессуаров, прикоснуться к великому миру книжной иллюстрации, превратив его в ткани», – рассказывает о создании коллекции Александра Калошина, основатель бренда Radical Chic.

Для коллекции футболок, художники компании объединили изысканные иллюстрации из знаменитых книг Марии Сибиллы Мериан, Иоганна Симона фон Кернера, Константина фон Эттингсхаузена и Алоис Покорны. В оригинальных работах Кернера о винограде, бананах и ананасах с экзотическими бабочками подчеркнуто экономическое использование фруктов в сельском хозяйстве.

«Мы рады, что библиотека стала местом вдохновения, наша цель рассказать, что книги могут и должны стать основой развития креативных индустрий в стране, для этого мы планируем в ближайшее время создавать специальную Библиотеку креативных индустрий для которой ее кураторы отберут лучшие идеи. Фонды библиотеки поистине неиссякаемый источник воодушевления для ищущих, и мы рады, что коллеги это заметили и оценили. Иллюстрации из книг, которые могли разглядеть единицы гостей теперь украшают вещи и теперь каждый может прикоснуться к этим невероятными коллекциям», — Вадим Дуда, генеральный директор РГБ.

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