Роман Исаев с триумфом выступил на трибьюте Леонида Утесова

Фото © пресс-служба КЗ «Зарядье»

Роман Исаев с триумфом выступил на трибьюте Леонида Утесова с хитом «У черного моря» в сопровождении симфонического оркестра.

В честь 130-летия со дня рождения легендарного Леонида Утесова на сцене Концертного зала «Зарядье» состоялся грандиозный трибьют-концерт, посвященный творчеству короля советской эстрады. Одним из ключевых моментов вечера стало выступление популярного артиста Романа Исаева, который исполнил культовый шлягер «У черного моря» под аккомпанемент масштабного симфонического оркестра.

Выступление Романа Исаева стало настоящим украшением вечера. Его харизматичное исполнение и мощный вокал, усиленный богатым звучанием симфонического оркестра, вызвали бурю эмоций у публики и создали неповторимую атмосферу, соединившую эпохи. Артисту блестяще удалось сохранить неповторимый утесовский дух, джазовую раскованность и лиричность, при этом представив песню в новом, величественном звучании.

«Большая честь и ответственность прикасаться к такому наследию, — поделился после выступления Роман Исаев. — Леонид Утесов — это целая вселенная, артист, который навсегда изменил советскую эстраду. Для нас было важно не просто спеть его песни, а оживить их, сделать близкими и понятными сегодняшней аудитории, передать ту искренность и радость жизни, которые в них заложены».

Проект показал, что музыка Леонида Утесова продолжает жить и находить отклик в сердцах новых поколений, оставаясь вне времени и моды.

