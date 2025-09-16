В Самаре стартовали съёмки сатирической комедии «Новости»

Телеканал ТНТ и Black Box Production объявляют о начале съёмок сатирической комедии «Новости» с Викторией Разумовской, Софьей Каштановой, Владимиром Курцебой, Кариной Зверевой и др. Одного из персонажей – звезду новостного эфира – играет знаменитый ведущий и шоумен Владимир Маркони. Первый блок съёмок проходит в Самаре – городе, который задает стиль комедии. В кадре можно будет увидеть набережную Волги, парки и фактурные дворы Самары. Режиссёр – Аскар Бисембин («Папины дочки. Новые», «Два холма»), всего запланировано 13 эпизодов.

Провинциальная девушка Аня по воле случая и своей наивности переезжает в город Цветаев работать на местном телевидении. Но никто в устоявшемся коллективе новостного канала её не ждёт. Чтобы отстоять своё право быть здесь, Аня раскрывает коррупционные заговоры, ищет спонсоров и покупает коллегам кофе. Сможет ли Аня стать звездой новостей в большом городе или вернётся в свою деревню снимать сюжеты о Дне Крапивы?

История будет рассказана в формате мокьюментари, а съёмочная команда создаст у зрителей ощущение, что все происходит здесь и сейчас. Первый блок натурных съёмок проходит в Самаре — при поддержке Центра кинопроизводства Самарской области, который помогает команде проекта с логистикой площадок и организацией процесса.

«Главная идея нашего сериала очень проста — мир новостей небольшого города. В отличие от столичных или федеральных выпусков, местные новости живут по другим законам: они забавные и неожиданные в своей провинциальности, где-то наивные, где-то абсурдные, а где-то смешные, но всегда по-домашнему уютные. Стилистика мокьюментари позволяет провести параллель с репортажной съёмкой и сделать этот мир ближе и правдивее для зрителя. Надеюсь, у нас получится и развлечь, и показать аудитории ТНТ интересный, смешной проект», – говорит генеральный продюсер Black Box Production Константин Маньковский.

«Мы выбрали Самару, потому что это прекрасный город на Волге — архитектурно очень разнообразный, где современные набережные и широкие проспекты соседствуют со старыми тихими улочками купеческих кварталов. Здесь может произойти практически любая история, в том числе и та, что мы рассказываем в нашем сериале. Еще один важный момент, в Самаре уже не первый год выстраиваются грамотные отношения с киноиндустрией, и региональная кинокомиссия серьёзно помогает нам в организации съёмок. Здесь мы снимаем практически всю натурную часть, а дальше переедем на интерьерные объекты в Москве и Подмосковье», – рассказывает продюсер Павел Сарычев.

«Меня сразу зацепил сценарий — в нём есть живые персонажи и смешные, и трогательные одновременно. Моя героиня — журналистка, которая пытается выжить в редакции, где царят свои правила и интриги. Играть в жанре мокьюментари необычно: тут важно не только “отыгрывать роль”, но и сохранять ощущение настоящего момента, как будто ты действительно в кадре репортажа», – делится впечатлениями актриса Виктория Разумовская.