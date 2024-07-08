«Отпуск не по-детски»: французская комедия с Жаном Рено в стиле «1+1» и «11 друзей Оушена»

MAISON DE RETRAITE. Photo Marie-Camille Orlando © 2023 My Family — The Man France

Кинопрокатная компания Russian World Vision представляет французскую комедию «Отпуск не по-детски» с Жаном Рено 一 остроумную историю с элементами детектива в стиле «1+1» и «11 друзей Оушена». Картина стала большим кассовым хитом у себя на родине во Франции. Это яркое и динамичное кино с элегантной режиссурой.

Приют для пенсионеров и сирот закрывается из-за нарушений санитарных норм, и Милану (Кеву Адамсу) приходится перевозить своих подопечных на юг, в дом престарелых, где они проведут лето. Группа приезжает на прекрасную виллу на берегу моря: это клуб «Бэль-Азур», настоящая мечта! Но старожилы пансионата и вновь прибывшие старички так невзлюбили друг друга, что идиллия может легко превратиться в ад. Пожилые постояльцы начинают настоящую войну!

Каст «Отпуска не по-детски» представляет собой старую и новую актёрскую школу. За молодое поколение в фильме отвечает Кев Адамс (главный герой и сценарист по совместительству), а за классиков большого экрана и театральной сцены 一 Жан-Люк Бидо, известный актёр «Камеди Франсез». А также французский шоумен Жарри в роли Альбана, водителя автобуса, который перевозит жителей.

Впервые за несколько лет на большом экране снова блистает легендарный Жан Рено. По словам создателей фильма «Отпуск не по-детски», во время съемок группу особенно впечатляло, как Рено играет трогательные сцены 一 каждый дубль был пропитан трепетоми профессионализмом. Под руководством Клода Зиди-младшего, режиссера фильмов «Отвратительные» и «Тенор», картина обещает множество веселых моментов и захватывающих перипетий.

«Отпуск не по-детски» не оставит зрителя без эмоциональных передряг и комических вставок. Персонажи перекидываются юмористическими репликами и соревнуются в битве насмешек друг над другом. Кев Адамс преуспевает в искусстве современного стендапа, в то время как Жан Рено привносит нотку старой, «рыцарской» школы юмора. Используя тему «отцов и детей», их противостояние, комедия срабатывает на все сто, а яркие и уморительные ситуации помогают в ее реализации.

Но «Отпуск не по-детски» — это не только легкая комедия. Фильм затрагивает более глубокие темы, такие как уважение к пожилым людям и сохранение их достоинства. Он осуждает финансовые эксцессы и клевету вокруг социальных заведений и хочет донести мысль о преимуществе благосостояния пенсионеров над доходностью. Кев Адамс, как соавтор сценария, стремится придать комедии более глубокий и остросоциальный смысл и передать мораль через эту захватывающую историю.

Многочисленные предпоказы во Франции показали, что зрители очень ждали именно такой фильм: смелый и яркий. Кстати, ровно 20 лет назад отец создателя фильма, известный комедийный режиссер Клод Зиди, был председателем жюри на фестивале, который в этом году откроется фильмом «Отпуск не по-детски».

О режиссёре

Kлод Зиди-младший — режиссер и сценарист, один из 6 детей известного французского режиссера Клода Зиди, который закончил свою карьеру в 2003 году, сняв несколько культовых комедий. Остальные 5 братьев и сестер Клода-младшего также занимаются кино. До «Отпуска не по-детски», Клод снял картины: «Отвратительные» (500 000 просмотров) в 2018 году, «Тенор» в 2022 году (400 000), «Плохие парни 2» в 2023 году. (500 000).

Актёры

Жан Рено — французский актёр испанского происхождения. Родился 30 июля 1948 года в Касабланке. В 1974 дебютировал в телепостановках, а уже через четыре года снялся в фильме «Гипотеза украденной картины». Карьера актера пошла в гору сразу после знакомства с молодым Люком Бессоном. Режиссер начал снимать Рено практически в каждом своём фильме, после чего на него обратил внимание Голливуд. Так, актёр стал известен благодаря ролям в картинах «Подземка» (1985), «Голубая бездна» (1988), «Леон» (1994), «Код Да Винчи» (1996), «Никита» (1990), «Багровые реки» (2000).

Кев Адамс — актер, сценарист и комик. Он выступает со своими скетчами на каналах французского центрального телевидения, организует собственное шоу, «The Young Man Show». В 2009 году он снялся в фильме «LOL», в 2011 получил одну из главных ролей в молодёжном сериале «Сода».В 2013 году известность Кева Адамса ещё более укрепилась благодаря главной роли в фильме «Безумные преподы», который пользовался большим коммерческим успехом.В 2015 году его очередной гастрольный стендап-тур по Франции собрал 500 000 зрителей и транслировался в прямом эфире на одном из французских центральных телеканалов. Параллельно, Кев Адамс продолжает сниматься во французских фильмах, а также работает как актёр дубляжа американского кино с английского языка на французский.

Фирмин Ришар — снималась в фильмах режиссеров: Клода Лелуша «Один за всех» (1999), где исполнила роль рабыни президента, Дино Ризи «Вальс интриги» (1989), Жака Беккера «Элиза» (1994), Софи Марсо «Исчезнувшие в Довиле» (2007). Известность получила, исполнив роль мадам Шанталь в музыкальном детективе-комедии режиссера Франсуа Озона «8 женщин» (2001).