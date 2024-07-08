РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир кино«Отпуск не по-детски»: французская комедия с Жаном Рено в стиле «1+1» и...

«Отпуск не по-детски»: французская комедия с Жаном Рено в стиле «1+1» и «11 друзей Оушена»

editor
By editor
68
MAISON DE RETRAITE 2_Photo Marie-Camille Orlando©2023 My Family - The Man France

MAISON DE RETRAITE. Photo Marie-Camille Orlando © 2023 My Family — The Man France

Кинопрокатная компания Russian World Vision представляет французскую комедию «Отпуск не по-детски» с Жаном Рено 一 остроумную историю с элементами детектива в стиле «1+1» и «11 друзей Оушена». Картина стала большим кассовым хитом у себя на родине во Франции. Это яркое и динамичное кино с элегантной режиссурой.

Приют для пенсионеров и сирот закрывается из-за нарушений санитарных норм, и Милану (Кеву Адамсу) приходится перевозить своих подопечных на юг, в дом престарелых, где они проведут лето. Группа приезжает на прекрасную виллу на берегу моря: это клуб «Бэль-Азур», настоящая мечта! Но старожилы пансионата и вновь прибывшие старички так невзлюбили друг друга, что идиллия может легко превратиться в ад. Пожилые постояльцы начинают настоящую войну!

Каст «Отпуска не по-детски» представляет собой старую и новую актёрскую школу. За молодое поколение в фильме отвечает Кев Адамс (главный герой и сценарист по совместительству), а за классиков большого экрана и театральной сцены 一 Жан-Люк Бидо, известный актёр «Камеди Франсез». А также французский шоумен Жарри в роли Альбана, водителя автобуса, который перевозит жителей.

Впервые за несколько лет на большом экране снова блистает легендарный Жан Рено. По словам создателей фильма «Отпуск не по-детски», во время съемок группу особенно впечатляло, как Рено играет трогательные сцены 一 каждый дубль был пропитан трепетоми профессионализмом. Под руководством Клода Зиди-младшего, режиссера фильмов «Отвратительные» и «Тенор», картина обещает множество веселых моментов и захватывающих перипетий.

«Отпуск не по-детски» не оставит зрителя без эмоциональных передряг и комических вставок. Персонажи перекидываются юмористическими репликами и соревнуются в битве насмешек друг над другом. Кев Адамс преуспевает в искусстве современного стендапа, в то время как Жан Рено привносит нотку старой, «рыцарской» школы юмора. Используя тему «отцов и детей», их противостояние, комедия срабатывает на все сто, а яркие и уморительные ситуации помогают в ее реализации.

Но «Отпуск не по-детски» — это не только легкая комедия. Фильм затрагивает более глубокие темы, такие как уважение к пожилым людям и сохранение их достоинства. Он осуждает финансовые эксцессы и клевету вокруг социальных заведений и хочет донести мысль о преимуществе благосостояния пенсионеров над доходностью. Кев Адамс, как соавтор сценария, стремится придать комедии более глубокий и остросоциальный смысл и передать мораль через эту захватывающую историю.

Многочисленные предпоказы во Франции показали, что зрители очень ждали именно такой фильм: смелый и яркий. Кстати, ровно 20 лет назад отец создателя фильма, известный комедийный режиссер Клод Зиди, был председателем жюри на фестивале, который в этом году откроется фильмом «Отпуск не по-детски».

О режиссёре

Kлод Зиди-младший — режиссер и сценарист, один из 6 детей известного французского режиссера Клода Зиди, который закончил свою карьеру в 2003 году, сняв несколько культовых комедий. Остальные 5 братьев и сестер Клода-младшего также занимаются кино. До «Отпуска не по-детски», Клод снял картины: «Отвратительные» (500 000 просмотров) в 2018 году, «Тенор» в 2022 году (400 000), «Плохие парни 2» в 2023 году. (500 000).

Актёры

Жан Рено — французский актёр испанского происхождения. Родился 30 июля 1948 года в Касабланке. В 1974 дебютировал в телепостановках, а уже через четыре года снялся в фильме «Гипотеза украденной картины». Карьера актера пошла в гору сразу после знакомства с молодым Люком Бессоном. Режиссер начал снимать Рено практически в каждом своём фильме, после чего на него обратил внимание Голливуд. Так, актёр стал известен благодаря ролям в картинах «Подземка» (1985), «Голубая бездна» (1988), «Леон» (1994), «Код Да Винчи» (1996), «Никита» (1990), «Багровые реки» (2000).

Кев Адамс — актер, сценарист и комик. Он выступает со своими скетчами на каналах французского центрального телевидения, организует собственное шоу, «The Young Man Show». В 2009 году он снялся в фильме «LOL», в 2011 получил одну из главных ролей в молодёжном сериале «Сода».В 2013 году известность Кева Адамса ещё более укрепилась благодаря главной роли в фильме «Безумные преподы», который пользовался большим коммерческим успехом.В 2015 году его очередной гастрольный стендап-тур по Франции собрал 500 000 зрителей и транслировался в прямом эфире на одном из французских центральных телеканалов. Параллельно, Кев Адамс продолжает сниматься во французских фильмах, а также работает как актёр дубляжа американского кино с английского языка на французский.

Фирмин Ришар — снималась в фильмах режиссеров: Клода Лелуша «Один за всех» (1999), где исполнила роль рабыни президента, Дино Ризи «Вальс интриги» (1989), Жака Беккера «Элиза» (1994), Софи Марсо «Исчезнувшие в Довиле» (2007). Известность получила, исполнив роль мадам Шанталь в музыкальном детективе-комедии режиссера Франсуа Озона «8 женщин» (2001).

Предыдущая статья
На первый поток конкурса «Фабрика дизайна 3.0» подали рекордное количество заявок
Следующая статья
Российская креативная неделя против подмены реального развития творческих индустрий рисованием «воздушных замков»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru