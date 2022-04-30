Российские дизайнеры выпустили новую коллекцию украшений Uran Jewels

Где купить гречку, в какие активы вкладываться, куда грести в потоке и как выбраться из лабиринта. Российский бренд выпустил коллекцию украшений, посвященную вопросам весны 22.

Апокалиптично, но оптимистично — таков лейтмотив новой коллекции украшений Uran Jewels. «Весна_22», созданная, или, точнее, считанная из окружающего пространства российскими дизайнерами, — это место столкновения остро-индивидуального и коллективного бессознательного. Что победит? В концептуальном дизайне новинок звучат актуальные вопросы с поля битвы этих двух начал: где купить гречку (особенно если она тебе не нужна), в какие активы вкладываться (особенно если у тебя ничего нет), куда грести в потоке (особенно если ты уже задолбался) и как выбраться из этого странного лабиринта.

Украшения, с юмором отвечающие на вопросы, которые ребром и с размаху поставлены реальностью, — это нечто большее, чем акцент в look’е. Возможно, они даже способны для кого-то стать якорем, удерживающим сознание над пропастью. Впрочем, кольца Uran Jewels не дают прямых ответов, а побуждают искать их самостоятельно.

Uran Jewels — это бренд, адресованный обычному, почти чеховскому человеку, у которого главные активы — это руки, ноги, голова и желание устоять под лавиной. При этом дизайнеры Uran Jewels находятся не над ситуацией, а внутри неё: продолжают создавать изделия ручной работы и бодро выживают под лозунгом «Всё нормально, работаем».

«Весну_22» бренд позиционирует как коллекцию, рождённую временем, когда под ногами шатаются земные плиты. Лаконичный дизайн украшений сочетается со смысловой гипернасыщенностью. В нём зашифрованы и современные мемы, и вечные архетипы: от гречки до всадников Апокалипсиса.

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