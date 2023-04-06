Российские геймеры ждут игры по фильмам «Брат» и «Брат 2»

Согласно результатам исследования VK Play, больше всего российские геймеры ждут игры по фантастическим зарубежным фильмам и по «Брату» и «Брату 2».

Кадр из фильма «Брат 2»

Больше половины россиян хотели бы поиграть в игру по мотивам фильмов или сериалов. Самыми подходящими жанрами в кинематографе для игр респонденты одинаково считают фэнтези и боевики — 21%. Еще поиграть хотели бы в сюжет приключенческого фильма — 18%, комедии и детектива — по 17%. Исторический и сказочный геймплей респонденты также не списывают со счетов — 12% ответивших попробовали такие игры.

Фильмы ужасов и триллеры стоят в одном ряду с мелодрамами. Игры по их мотивам одинаково не привлекают геймеров — 9% респондентов. Никто из ответивших не хотел бы сыграть в игру-адаптацию по жанру трагедия.

Абсолютное большинство — 95% — ответивших ждут, когда по их любимому фильму или сериалу сделают игру. Среди зарубежных экранизаций особым спросом для игровой адаптации пользуется «Шерлок Холмс» — 22%, «Аватар» — 22% и «Джуманджи» — 19%.

Геймеры также ждут игры по сериалам «Игра престолов» — 12%, «Остаться в живых» и «Ходячие мертвецы» — по 11%. Популярным сериалам «Уэнсдей», «Очень странные дела» и «Рик и Морти», по мнению опрошенных, предпочтительно остаться только на экране.

Среди российского кинематографа лидером с 18% голосов опрошенных стали фильмы «Брат» и «Брат 2». 15% ответивших сыграли бы в игру по мотивам «Последнего богатыря», «Алеши Поповича и Тугарина змея». 13% российских геймеров ждут игровую адаптацию «Ночного дозора», несмотря на то, что фильм вышел в 2004 году. За серии фильмов «Майор Гром», снятых по комиксу, проголосовало только 9% всех респондентов.

Компания VK провела исследование методом онлайн опроса в феврале 2023 года. В опросе приняли участие 1200 россиян по всей стране старше 18 лет.

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