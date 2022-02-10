Российский рок-исполнитель из группы «ПИКЧИ!» стал участником показа Prada в Милане

16 января 2022 года молодой российский музыкант, солист группы «ПИКЧИ!», Олег Седанцов (на фото второй справа), эксклюзивно принял участие в показе новой мужской осенне-зимней коллекции Prada (Prada F/W 22 (Exclusive)), созданной под руководством Миуччи Прада и Рафа Симонса. Самое ожидаемое шоу текущей Недели моды в Милане состоялось офлайн в пространстве «Fondazione Prada».

Фронтмен группы «ПИКЧИ!» дебютировал в качестве модели на показе Prada, разделив подиум со звёздным десантом. В модном шоу участвовали: Кайл Маклахлен, Эйс Баттерфилд, Томас Сэнгстер, закрывал показ Джефф Голдблум.

Группа «ПИКЧИ!» подопечные музыкального лейбла «ПОДЗЕМКА РЕКОРДС». Впервые музыканты громко заявили о себе, выступив на крупнейшем рок-фестивале «Fox Rock Fest», который прошёл в июне 2021 года в Липецке. На сцене феста харизма и стиль выступающего в традициях поп-панка вокалиста группы не могли остаться незамеченными. Во время выступления на Олега обратила внимание модельный агент Анастасия Кирикова, которая как раз искала новые интересные лица для своего модельного агентства «Neon Models». Так солист группы «ПИКЧИ!» получил свой шанс отправиться на главное событие мира моды в Милан.

«Я пока ещё не до конца осознаю происходящее, эмоции переполняют. Всё случилось очень быстро. Prada выбрали меня для своего показа, и мы с командой начали заниматься оформлением документов для визы. Я прилетел сюда, меня заселили в отель, подготовительный период к показу занял несколько дней. И вот, сегодня состоялось шоу. Всё очень красиво, очень круто: огромное количество людей и всё максимально организованно. Очень сложно сейчас как-то оценивать свои ощущения, ведь это один из самых главных показов в мире. Образно говоря, на языке музыки для меня это, как фитануть с Миком Джаггером», – поделился Олег.

Группа «ПИКЧИ!» набирает популярность, парни активно работают. На их счету уже 3 альбома и такие хиты, как: «Я поджигаю свой дом» и «ТАКОЙ ЖЕ КАК И Я». Но на этом ребята не останавливаются и продолжают выпускать материал и уже в ближайшее время порадуют своих поклонников новым релизом. К выходу готовится клип на самый свежий трек группы «УЛЕТАЙ».

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