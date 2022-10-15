Российской Гильдии пекарей и кондитеров исполняется 25 лет

История Российской Гильдии пекарей и кондитеров началась в 1997 году с конференции региональных хлебопекарных ассоциаций. Именно на ней впервые прозвучало предложение объединиться в одну общественную организацию для защиты профессиональных и экономических интересов представителей хлебопечения и кондитерского производства.

6 августа 1997 года на первом учредительном собрании было принято решение об учреждении Некоммерческого Партнерства «Российская Гильдия пекарей и кондитеров» (НП «РОСПиК»). 25 сентября 1997 года Решением Правительственной Комиссии по выдаче разрешений на использование наименований «Россия», «Российская Федерация» за №АС-П6-8 Гильдии пекарей и кондитеров дано право в своем официальном названии использовать наименования «Российская». 14 октября 1997 года организация была официально зарегистрирована в Минюсте.

— Четверть века для организации это большой срок. Это показатель жизнестойкости и способности коллектива плодотворно развиваться и продвигаться по пути достижения намеченных целей. За это время мы сделали многое для улучшения законодательства в вопросах хлебопекарного и кондитерского дела, для его развития в стране. Сегодня хлебопечение является одной из ведущих отраслей пищевой промышленности Российской Федерации. И не без гордости мы ощущаем себя участниками важного процесса, напрямую касающегося продовольственной безопасности целой страны,- отметил президент РОСПиК Юрий Кацнельсон.

Гильдия ведет активную работу по представлению интересов профессионального сообщества хлебопеков в различных советах, комиссиях, комитетах и рабочих группах при федеральных органах исполнительной и законодательной власти, общественных организациях. Также она на постоянной основе проводит мониторинг рынка хлебопечения, отражая информацию в своих аналитических материалах и пресс-релизах, которые рассылаются по отраслевым и новостным СМИ.

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