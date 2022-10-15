Фиксики выпустили новый эпизод «фильма о фильме», где рассказали о секретах создания сериала и сюрпризах будущего сезона

Создатели анимационного проекта «Фиксики» выпустили специальный эпизод, в котором рассказывают историю появления новых персонажей и детали работы над ними, а также раскрывают некоторые секреты предстоящего сезона, старт которого запланирован на декабрь 2022 года. Сюжет стал долгожданным продолжением цикла «Секреты фиксиков», первые восемь выпусков которого вышли в 2017-2018 гг.

В новой серии анимационные персонажи – ведущие-винтики, рассказывают зрителям, как создается мультфильм о фиксиках, о современных анимационных технологиях, которые при этом используются, а также знакомят зрителей с командой проекта: художниками, режиссерами, актерами и аниматорами.

«За четыре года, с момента выхода 8-й части «Секретов фиксиков», у нас собралась целая коллекция новых интересных фактов, которыми мы рады поделиться с нашими зрителями. Уверена, что это будет интересно как тем, кто уже много лет следит за проектом, так и тем, кто только знакомится с сериалом. Ведь всегда любопытно узнать чуточку больше, заглянув в закулисье производственного процесса. Дальнейшие выпуски «Секретов фиксиков» раскроют еще немало занимательных деталей и тонкостей работы над проектом», — прокомментировала Оксана Гукасян, продюсер сериала.

В 9-м эпизоде зрители узнают: почему в первых сериях родителей ДимДимыча не показывали целиком? Правда ли, что у профессора Чудакова есть двойник? Как создавались образы Кати, Баси и близнецов Фрика и Гика? Кто озвучил Альта и почему у Меги такая забавная прическа? А также посмотрят на первые эскизы и имена персонажей и сравнят их с финальными образами.

В финале выпуска «Секреты фиксиков. Новенькие» создатели мультфильма приоткрыли завесу тайны 5-го сезона, в котором поклонников проекта ждет знакомство с новыми персонажами из мира людей и фиксиков. Продолжение сериала запланировано на конец 2022 года.

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