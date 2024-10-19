Новый якутский фильм установил рекорд по сборам в день премьеры

Кинокартина Михаила Лукачевского «Триумф» по данным ЕАИС собрала более 2,8 млн рублей в день премьеры 17 октября. Это является абсолютным рекордом в истории якутского кино.

Картина рассказывает об истории восхождения на олимп знаменитых воспитанников якутской школы борьбы и их легендарного тренера Дмитрия Коркина. В 1976 году на летних Олимпийских играх в Монреале Павел Пинигин завоевал золотую медаль, Роман Дмитриев и Александр Иванов стали серебряными призёрами.

Как отметил на встрече с создателями фильма Глава Якутии Айсен Николаев, цель киноленты не только в том, чтобы рассказать историю выдающихся якутских спортсменов, но и вселить в молодое поколение чувство гордости за своих земляков и вдохновить их на победы.

Фильм «Триумф» – это не просто спортивная драма, это история о силе духа, упорстве и стремлении к победе. Он рассказывает о непростом пути якутских борцов и их тренера к олимпийскому пьедесталу, о трудностях, с которыми они столкнулись, и о том, как их достижения стали символом спортивной славы Якутии.

Павел Пинигин и Александр Иванов, завоевавшие олимпийское золото и серебро, принимали участие в подготовке сценария и оказали картине моральную поддержку.

Павла Пинигина сыграл Гаврил Менкяров, Александра Иванова — Дьулусхаан Андросов, а Романа Дмитриева — Семен Лукин, непрофессиональный актер. Он является работником котельной в селе Танда Усть-Алданского района. Ранее его утвердили в другом фильме про вольную борьбу – «Схватка». Специально для съемок были задействованы тренеры, которые помогли актерам нарастить им мышечную массу и достоверно передать схватки. Бои, которыми прославилась «Монреальская тройка», старались не менять. Для антуража также привлекли иностранцев – студентов Северо-Восточного федерального университета, который находится в Якутске. Им также пришлось пройти через активные тренировки.

В роли Дмитрия Коркина снялся заслуженный артист республики Иннокентий Луковцев. Он уже второй раз воплотит образ легенды вольной борьбы. До этого он сыграл Коркина в спектакле.

Над лентой помимо якутских кинематографистов работали специалисты из Беларуси, Германии, России (Москва). Большую работу проделали художники-постановщики, перед которыми стояла задача передать с помощью интерьера дух 70-х годов. Помогали жители республики, которые передавали съемочной группе свои личные вещи, отвечающие эпохе.

Напомним, что в 2019 году был подписан указ Главы Якутии о ежегодном выделении средств для поддержки и развития кинематографии в республике. Благодаря этому в год в республике снимается от 8 до 15 картин.