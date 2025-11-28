Первые гастроли Театра балета Бориса Эйфмана во Вьетнаме проходят при поддержке ВТБ

ВТБ выступает генеральным партнером и организует первый гастрольный тур Театра балета Бориса Эйфмана во Вьетнаме. В Хошимине и Ханое начались показы балета «Анна Каренина» по роману Л. Толстого на музыку П. Чайковского.

«ВТБ уделяет особое внимание укреплению международных связей с партнерами, понимая, что инвестиции в культуру – важная часть глобальной экспертизы. Уже три года мы представляем российское искусство в Китае и теперь выходим на новые площадки – во Вьетнаме и Омане. Эти страны связывает с Россией многолетнее партнерство, и мы высоко ценим творческий диалог как основу для развития культурных и деловых отношений. В программе – балет Бориса Эйфмана «Анна Каренина», который представит уникальное и современное прочтение классики. Уверены, проект станет важным этапом укрепления культурных связей», – комментирует Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.



Показы спектакля «Анна Каренина» во Вьетнаме – продолжение масштабных гастролей русского искусства при поддержке ВТБ. В 2025 банк уже организовал в Китае турне Большого театра, Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича и выставку Третьяковской галереи в рамках перекрестных годов культуры России и Китая (2024 – 2025 гг.). В декабре в Омане откроется выставка «Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния», представляющая уникальные экспонаты из Музеев Московского Кремля.