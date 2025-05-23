«Рождённые дважды»: ИРИ назвал главную тему предстоящей Премии интернет-контента

Генеральный директор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский, генеральный продюсер НТВ, Председатель Продюсерского совета ИРИ и Жюри Премии Тимур Вайнштейн, театральный режиссёр, почётный деятель искусств города Москвы и режиссёр Премии Георгий Долмазян, актёр театра и кино Павел Деревянко и певица Анет Сай рассказали о вошедших в шорт-лист проектах и партнёрах Премии на мероприятии, ведущей которого выступила интервьюер, ведущая шоу «Алёна, блин!» Алёна Жигалова.

«Премия ИРИ растет и меняется, вместе с запросами и интересами россиян. Награда вручается не просто за лучший контент в интернете, а за социально-значимые проекты. Люди хотят не хайпа, а честных историй, в которых они найдут близких для себя героев с понятными ценностями, которые помогут разобраться в текущих событиях и осмыслить происходящее. Неслучайно одна из главных тем проектов-финалистов в этом году — это СВО и вообще современные герои, защитники страны. А один из ярко представленных жанров — проекты для подростков, которые можно посмотреть со своими детьми. Все финалисты смогли упаковать важные для общества смыслы в виральные интернет-форматы, завоевав внимание зрителей, и в этом — их главное достижение. Они все уже победители», — рассказал Алексей Гореславский.

ИРИ объявил финалистов Премии в основных номинациях, среди которых: «Видеоролик до 3-х минут», «Документальный проект», «Игровой сериал более 30 минут», «Короткометражный проект», «Telegram–канал», «Спецпроект в интернет-СМИ», «Анимационный контент», «Игровой сериал до 30 минут», «Проект в вертикальном формате», «Non-scripted проект», «Вирусный контент», «Подкаст», «Блог», «Музыкальный трек», «Социальная интернет-акция».

«Экспертный совет Премии ИРИ определил финалистов. Теперь дело за Жюри — им предстоит проголосовать за лучших из лучших. Будем опираться на баланс между актуальностью и глубиной. И это будет непросто, учитывая, что к финишу пришли сильные работы, отражающие ключевые тренды индустрии. Но главное, что их объединяет — это то, что они все являются так называемым «теплым контентом», и говорят про доброе, справедливое и честное. Мы видим, что авторы научились упаковывать серьезные, важные и порой смелые вещи в удобные для них форматы и делать это так, чтобы нравилось зрителю, у которого сейчас просто колоссальный запрос на контент со смыслом. Больше всего заявок в этом году пришло от документальных проектов — из года в год эта номинация лидирует. Еще в лидерах — non-scripted проекты и видеоролики до 3-х минут. Что подтверждает — интернет-проекты могут быть классно сделаны и нести при этом правильные посылы», — подчеркнул Тимур Вайнштейн.

Режиссёр Премии Георгий Долмазян раскрыл концепцию и детали предстоящей церемонии награждения:

«В этом году у нас потрясающая, мне кажется, тема, потому что она многообразная: «Рождённые дважды». Контент российский тоже родился второй раз, потому что стал суверенным. Наша премия будет разделена на несколько частей: мы пойдём от детства, от воспоминаний, придём к средней поре, и потом пойдём к финалу. Потому что это развитие должно нас сделать личностями, ответственность появляется с возрастом. И вот это путешествие – основной мотив нашей этой премии в этом году. Я уверен, что вы будете ─ как и в прежние премии ─ очень удивлены в хорошем смысле. Потому что мы откроем уникальных, совершенно потрясающих людей».

Также на мероприятии было рассказано о коллаборации дизайнера Алёны Ахмадуллиной и Премии ИРИ, созданной специально для церемонии.

По традиции, на церемонии Премии ИРИ будут также названы победители в спецноминациях, среди которых – «Проект Года семьи», «Сила в правде», «Культурный код» и другие.

«Мне очень близка одна из заявленных тем — любви к малой родине. Сам я родился и вырос в Таганроге, это небольшой город в Ростовской области, знаменитый своими уроженцами: там родились Антон Павлович Чехов, Фаина Раневская и многие другие. Я люблю Таганрог с каждым годом все сильнее и приглашаю вас всех в гости. Я очень хочу вдохнуть в этот город больше жизни и любви — он достойнейший, и мы обязательно продолжим помогать его социальным проектам, спорту, семьям. Так что спасибо премии за возможность для участников привлечь внимание к своим корням и тем самым поддержать родной город или регион», — отметил Павел Деревянко.

Диджитал партнёром Премии выступит VK Видео. Гастрономический партнёр — молодое российское предприятие, которое производит вина из винограда, собранного в самом южном регионе России, в Дагестане — «Дербент Вино». Официальным голосом Премии ИРИ станет актёр Сергей Бурунов.