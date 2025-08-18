Кино из Китая снова приехало в Казань

В Казани, в рамках III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» проходят «ДНИ КИТАЙСКОГО КИНО В КАЗАНИ 2025». Мероприятие организовано РОСКИНО совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного управления по кинематографии КНР, а также Министерства культуры Республики Татарстан.

Программа включает новинки 2025 года: криминальный детектив «Детектив из Чайнатауна, 1900 год» (реж. Чэнь Сычэн, Дай Мо) и фэнтези «Творение богов: Битва с демонами» (реж. Уэршань). Также зрители увидят военную драму «Скрытый клинок» (2023, реж.Чэн Эр). Эти три картины также входили в программу большого Фестиваля китайского кино в России, который состоялся в Москве, Казани и Санкт-Петербурге в мае этого года, и были с воодушевлением встречены российскими зрителями.

Сегодня интерес обеих стран к развитию российско-китайского партнерства в сфере кино возрастает. В мае был подписан План действий в области совместного кинопроизводства до 2030 года; проводятся перекрестные культурные мероприятия – совсем скоро, в первой половине сентября, РОСКИНО совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Минкультуры России и Государственного управления по кинематографии КНР организует Фестиваль российского кино в КНР. Китай также стал лидером по кассовым сборам российских фильмов за рубежом в 2024 году. А в этом году историческая военная драма Алексея Германа-младшего «Воздух» взяла главный приз Кинофестиваля стран ШОС в китайском Чунцине: участие российских фильмов в кинофестивале было также организовано РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Дни китайского кино в Казани, как и в 2024 году, станут значимой частью культурной программы III Международного форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который является площадкой для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. В работе форума примут участие представители федеральных министерств, руководители правительств провинций Китайской Народной Республики, российских и китайских компаний; главы субъектов Российской Федерации.