VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииКино из Китая снова приехало в Казань

Кино из Китая снова приехало в Казань

editor
By editor
76
кино

В Казани, в рамках III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» проходят «ДНИ КИТАЙСКОГО КИНО В КАЗАНИ 2025». Мероприятие организовано РОСКИНО совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного управления по кинематографии КНР, а также Министерства культуры Республики Татарстан.

Программа включает новинки 2025 года: криминальный детектив «Детектив из Чайнатауна, 1900 год» (реж. Чэнь Сычэн, Дай Мо) и фэнтези «Творение богов: Битва с демонами» (реж. Уэршань). Также зрители увидят военную драму «Скрытый клинок» (2023, реж.Чэн Эр). Эти три картины также входили в программу большого Фестиваля китайского кино в России, который состоялся в Москве, Казани и Санкт-Петербурге в мае этого года, и были с воодушевлением встречены российскими зрителями.

Сегодня интерес обеих стран к развитию российско-китайского партнерства в сфере кино возрастает. В мае был подписан План действий в области совместного кинопроизводства до 2030 года; проводятся перекрестные культурные мероприятия – совсем скоро, в первой половине сентября, РОСКИНО совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Минкультуры России и Государственного управления по кинематографии КНР организует Фестиваль российского кино в КНР. Китай также стал лидером по кассовым сборам российских фильмов за рубежом в 2024 году. А в этом году историческая военная драма Алексея Германа-младшего «Воздух» взяла главный приз Кинофестиваля стран ШОС в китайском Чунцине: участие российских фильмов в кинофестивале было также организовано РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Дни китайского кино в Казани, как и в 2024 году, станут значимой частью культурной программы III Международного форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который является площадкой для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. В работе форума примут участие представители федеральных министерств, руководители правительств провинций Китайской Народной Республики, российских и китайских компаний; главы субъектов Российской Федерации.

Предыдущая статья
«Русская Медиагруппа» подписала соглашение о партнерстве с Российско-Кыргызским Фондом развития
Следующая статья
Победителями очного этапа Всероссийского урбанистического Хакатона «Города» в Шадринске стали две команды

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru