Русская сказка о любви: премьера нового клипа певицы LERIKA

Сингл «Я ждала этот Track» уже завоевал сердца слушателей - он собрал миллионы прослушиваний и стал одним из самых резонансных треков на платформе PromoDJ.

«Я ждала этот Track» - не просто музыкальный клип, а полноценная короткометражная романтическая комедия, созданная в духе современной русской народной сказки. Зрителям представлена искромётная любовная история с невероятными приключениями главной героини. А интрига сохранится до самого окончания фильма. Эта романтическая история не оставит равнодушным никого. Эту историю поймёт каждая женщина, которая хоть раз в жизни была влюблена. Куда отправляется женщина, чтобы утопить горе? Однозначно - в бар или караоке! А дальше разворачивается самое интересное», - смеётся певица LERIKA.

LERIKA – эффектная талантливая российская певица, c уникальной энергетикой, узнаваемым тембром и качественным звучанием. Разнообразие стилей, свобода самовыражения и искренность в исполнении и общении с публикой - главные ориентиры ее творчества.