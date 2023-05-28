Фабио Мастранджело и оркестр «Русская филармония» исполнят сочинения Чайковского в Доме музыки

Знаменитая Четвертая симфония и симфонические шедевры Чайковского, вдохновленные образами Италии, прозвучат в исполнении Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» под управлением Фабио Мастранджело в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 30 мая. Наряду с симфонией в программе представлены увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» и «Итальянское каприччио».

Артистичный и темпераментный итальянский маэстро Фабио Мастранджело многие годы сотрудничает с Симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония», а с 2018 года является его главным дирижером. На протяжении нескольких лет Фабио Мастранджело был также приглашенным дирижером Мариинского театра в Санкт-Петербурге и участвовал в проекте «Большая опера» на телеканале «Культура». Музыкант ежегодно выступает на фестивале «Звезды белых ночей», является художественным руководителем фестиваля «Опера – всем» в Санкт-Петербурге, а также музыкальным директором Театра оперы и балета Екатеринбурга и главным дирижером Оркестра Государственного Эрмитажа. «Чтобы послушать и полюбить классическую музыку, необходим несложный аппарат: слух и сердце. Главное, не сопротивляться и не бояться классики. Начните слушать, и невероятно красивый мир откроется для вашего восприятия», – утверждает музыкант.

В Доме музыки Фабио Мастранджело представит программу из сочинений великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Откроет вечер Четвертая симфония композитора, которую называют первой русской «психологической драмой».

В продолжение вечера прозвучат «итальянские» сочинения Чайковского – увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» и «Итальянское каприччио». Увертюра-фантазия по одноименной трагедии Шекспира благодаря своей красоте и богатству лирики стала настоящим шедевром композитора. «До чего она вдохновенна! Какая неизъяснимая красота, какая жгучая страсть; это одна из лучших тем всей русской музыки!» – отзывался о лирической мелодии любви Ромео и Джульетты композитор Николай Римский-Корсаков.

В «Итальянском каприччио» композитор отразил впечатления, полученные во время путешествия по Италии. «Уже готова итальянская фантазия на народные темы, которой можно предсказать хорошую будущность, — писал Чайковский в письме к Надежде фон Мекк. — Она будет эффектна благодаря прелестным темам, которые мне удалось набрать частью из сборников, частью собственным ухом на улицах». В сочинении композитор воссоздал пленительный образ Италии, ее народа, искусства и быта, а со временем эффектное каприччио заняло заслуженное место в симфоническом репертуаре многих прославленных коллективов.

Начало в 19:00.

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