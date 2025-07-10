Русский «Фредди Меркьюри» Константин Макеев выпустил фэнтези новинку «В глазах твоих сияет свет»

«В глазах твоих сияет свет» – романтический фэнтези-трек с этническим электронным поп-звучанием о всем нам знакомом чувстве – любовь. Бывает так, что ради нее мы готовы пойти на край Вселенной.

Сведение и мастеринг песни – дело рук артиста и музыкального продюсера LOVTSOV (Владислав Ловцов), аранжировку написал композитор Сергей Монеткин, стихи написал Алексей Чузавков.

«Отчаявшись найти судьбу

Пошел на край вселенной

Никто не смог понять мольбу

Сочтя её надменной

В сиянии сотни тысяч звезд

Упал я на колени

Пройдя одну из многих вёрст

Отринув боль потери»

Константин Макеев – певец, модель и шоумен с поразительным портретным сходством и похожим темпераментом исполнения с рок-легендой Фредди Меркьюри. История становления Кости как артиста начинается с 2019 года, когда был выпущен первый сингл «Неизбежная любовь». За это время Костя выступил на множестве концертов и фестивалей, публиковался в СМИ, снялся в ряде рекламных проектов и телешоу. Из-за схожей внешности с фронтменом группы «Queen» и спортивного телосложения образ сложился сам по себе. Когда-то это гедонист в белой майке-алкоголичка и рваными джинсами, когда-то это аристократ с ярко-красным цилиндром и тростью, а когда-то это брутальный мачо в черной косухе и стальными цепями.

В 2024 году Костя принял участие в четвертом сезоне шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ в образе Фредди Меркьюри спев в дуэте с Джиганом его песню «ДНК». В этом же году в пятом сезоне шоу «Битва пикников» на ТНТ и во втором четвертьфинале Высшей Лиги КВН 2024 в составе команды «Флэш-Рояль». С октября 2024 года Константин Макеев является участником лейбла KOMPROMIS PRODUCTION.