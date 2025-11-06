Оплата публикаций

«Русское Радио» открыло Зал Славы

Зал Славы
Изобрежение: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

В год своего 30-летия «Русское Радио» совершает знаковый шаг, открывая цифровой Зал Славы. Он увековечит вклад популярных отечественных исполнителей в развитие музыкальной индустрии, став виртуальной «аллеей славы» в лучших традициях мирового шоу-бизнеса.

Старт проекта состоялся в рамках Юбилейного шоу, посвященного 30-летию «Русского Радио» и Национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон». Лучшие исполнители за 30 лет, по версии «Русской Медиагруппы», составили первую плеяду имен, вписанных в Зал Славы.

Первыми звездами Зала Славы стали: Алсу, Анжелика Варум, Анита Цой, Ани Лорак, Анна Плетнева, Артур Пирожков, Валерия, «Город 312», Диана Гурцкая, Дима Билан, «Дискотека Авария», Дмитрий Маликов, Денис Майданов, Елена Терлеева, Елена Север, Стас Пьеха, Жасмин, Иванушки International, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Лолита, Ёлка, Митя Фомин, Наталия Власова,  Николай Басков, «Отпетые Мошенники», Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Слава, Согдиана, «Тутси», Филипп Киркоров, Reflex, Uma2rman, Юрий Антонов.

Страницы исполнителей знакомят пользователей с творчеством и личностью артиста. Здесь можно узнать его краткую биографию, прочитать о вкладе в музыкальную индустрию, прослушать один из хитов, а также увидеть выступление на сцене Церемонии «Золотой Граммофон».

Первые артисты, включенные в Зал Славы, награждены памятными ювелирными брошами на Юбилейном шоу, которое состоялось 30 октября. Коробки брошей дополнены NFC-меткой, по которой можно попасть на страницу Зала Славы.

В дальнейшем проект будет пополняться новыми именами. Критерием для включения станут заслуги перед отечественной культурой, многолетняя преданность искусству, более 10 лет ротации на волнах «Русского Радио» и, безусловно, народная любовь, измеряемая как количеством статуэток «Золотого Граммофона», так и голосами миллионов слушателей.

