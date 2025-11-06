Выставку Музея Победы о Параде 7 ноября 1941 года покажут более 30 музеев России

Выставочный проект Музея Победы «С парада — на фронт» одновременно покажут более 30 музеев. Мультимедийную экспозицию представят в 26 регионах России, а также в Республике Беларусь. Акция приурочена к 84-й годовщине военного парада 1941 года на Красной площади.

«Проведение парада имело огромное значение для поднятия морального духа не только армии, но и всей страны. Электронная выставка откроет не только малоизвестные страницы истории парада на Красной площади, но и расскажет о военных парадах, которые 7 ноября 1941 года прошли еще в двух городах — в Куйбышеве (современная Самара) и Воронеже», — отметили в Музее Победы.

Мультимедийная выставка демонстрируется в рамках Международного проекта «Территория Победы». Ее можно будет увидеть в Национальном музее имени Алдан-Маадыр Республики Тыва, Таловском районном историко-краеведческом музее Воронежской области, Ульяновском областном краеведческом музее имени И.А. Гончарова, Дворце детского (юношеского) творчества города Кургана и других учреждениях культуры, а также на официальных сайтах площадок.

В выставку вошло около 100 оцифрованных документов — фотографии, карты, плакаты, газетные статьи. Подборку дополняют тематические аннотации. Разделы экспозиции посвящены маскировке Кремля и других столичных зданий, заседанию Моссовета накануне парада, которое проходило на станции метро «Маяковская», организации обороны столицы.

На выставке также можно увидеть кадры, запечатлевшие, как колонны участников парадов на Красной площади и площади в Воронеже маршем отправлялись прямо на фронт. В проект вошли и малоизвестные фотографии марша в Куйбышеве, где в те дни находилась дипломатическая столица СССР.

«Военный парад 7 ноября 1941 года имел огромный моральный эффект, демонстрируя всему миру несгибаемое мужество народа, у стен столицы которого стоял враг», — подчеркнули в Музее Победы.