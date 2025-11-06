Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииВыставку Музея Победы о Параде 7 ноября 1941 года покажут более 30...

Выставку Музея Победы о Параде 7 ноября 1941 года покажут более 30 музеев России

T1
By T1
87
перад победы 1941
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

Выставочный проект Музея Победы «С парада — на фронт» одновременно покажут более 30 музеев. Мультимедийную экспозицию представят в 26 регионах России, а также в Республике Беларусь. Акция приурочена к 84-й годовщине военного парада 1941 года на Красной площади.

«Проведение парада имело огромное значение для поднятия морального духа не только армии, но и всей страны. Электронная выставка откроет не только малоизвестные страницы истории парада на Красной площади, но и расскажет о военных парадах, которые 7 ноября 1941 года прошли еще в двух городах — в Куйбышеве (современная Самара) и Воронеже», — отметили в Музее Победы.

Мультимедийная выставка демонстрируется в рамках Международного проекта «Территория Победы». Ее можно будет увидеть в Национальном музее имени Алдан-Маадыр Республики Тыва, Таловском районном историко-краеведческом музее Воронежской области, Ульяновском областном краеведческом музее имени И.А. Гончарова, Дворце детского (юношеского) творчества города Кургана и других учреждениях культуры, а также на официальных сайтах площадок.

В выставку вошло около 100 оцифрованных документов — фотографии, карты, плакаты, газетные статьи. Подборку дополняют тематические аннотации. Разделы экспозиции посвящены маскировке Кремля и других столичных зданий, заседанию Моссовета накануне парада, которое проходило на станции метро «Маяковская», организации обороны столицы.

На выставке также можно увидеть кадры, запечатлевшие, как колонны участников парадов на Красной площади и площади в Воронеже маршем отправлялись прямо на фронт. В проект вошли и малоизвестные фотографии марша в Куйбышеве, где в те дни находилась дипломатическая столица СССР.

«Военный парад 7 ноября 1941 года имел огромный моральный эффект, демонстрируя всему миру несгибаемое мужество народа, у стен столицы которого стоял враг», — подчеркнули в Музее Победы.

Предыдущая статья
В сети состаялась премьера историко-приключенческого сериала «Царь ночи»
Следующая статья
«Русское Радио» открыло Зал Славы

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru