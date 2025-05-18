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Домой366INFO.RU«Сайберия Нова» анонсировала образовательный проект «Смутное время: Казачий Круг»

«Сайберия Нова» анонсировала образовательный проект «Смутное время: Казачий Круг»

editor
By editor
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Скриншот из игры Смутное время - Казачий круг
Изображение предоставлено пресс-службой компании «Сайберия Нова»

Студия «Сайберия Нова», разработчик игры «Смута», при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Всероссийского Казачьего Общества готовит к выпуску образовательный проект «Смутное время: Казачий Круг». Это позволит раскрыть роль казачества в истории России и подготовить игроков к выходу новой игры «Земский Собор». Об этом заявил продюсер студии «Сайберия Нова» Андрей Белов в эксклюзивном стриме на канале видеоблогера «Комнатный Рыцарь».

Подготовка к «Земскому Собору» и расширение исторического контекста

Новое учебное приложение «Смутное время: Казачий Круг» позволит игрокам лучше понять роль казачества в событиях Смутного времени. Это особенно актуально в преддверии выхода продолжения флагманского проекта студии — «Земского Собора», где главным героем выступает казак Кирша.

«Мы считаем важным подробно раскрыть роль казачества, чтобы подготовить игроков и дать им больше предварительной исторической информации перед релизом «Земского Собора» — подчеркнул продюсер студии «Сайберия Нова» Андрей Белов.

Новые механики и боевая система в «Земском Соборе»

Боевая система была переработана с акцентом на хитрость и скрытность, в отличие от прямолинейного стиля Юрия Милославского в «Смуте». В продолжении игры будут добавлены детективные механики для раскрытия интриг и тайн эпохи.

«Главный герой Кирша полагается на хитрость и скрытность. Обстановка вокруг тех событий была полна тайн и интриг, поэтому мы значительно переработали возможности стелса и добавили механики, которые погрузят игроков в настоящий средневековый детектив», — рассказал Андрей Белов.

Улучшение нарратива и интерактивности

На основе обратной связи от игроков разработчики поменяли подход к диалогам игровых и второстепенных персонажей. Они стали динамичнее, а окружение ещё более интерактивным. Кроме того, в «Земском Соборе» добавятся различные мини-игры и QTE-события для более глубокого погружения в игровой мир.

«Мы проанализировали и учли пожелания игроков, и сделали диалоги динамичнее и живее. Добавили мини игры, возможности интерактивного взаимодействия с окружением, позволяющие находить альтернативные способы решения задач и QTE-события, например, толкнуть застрявшую телегу, выбить запертую дверь или зарядить пушку, из которой можно будет выстрелить в главного злодея» — сообщил Андрей Белов.

Ценность образовательных проектов в игровом формате

Интерактивность и доступность компьютерных проектов делают обучение более увлекательным и эффективным, позволяя каждому игроку выбирать свой темп и уровень сложности.

«Компьютерные проекты позволяют представить информацию в наглядной и динамичной форме, что делает процесс обучения более увлекательным и доступным для всех учащихся. Когда игроки взаимодействуют с миром, объектами, с которыми они уже взаимодействовали в чисто игровых задачах — они воспринимают историю, связанную с этими объектами, событиями уже как нечто близкое, понятное и интересное» — подчеркнул продюсер Андрей Белов.

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