САМАРА: Галерея Люмьер и Фонд Still Art представляют ретроспективу Владимира Лагранжа (1939-2022)

В рамках региональной программы Галерея Люмьер и Фонд Still Art представляют ретроспективу Владимира Лагранжа (1939-2022) – автора, чье творчество стало олицетворением «оттепельных» 60-х. Непреодолимое желание фотографа наблюдать за миром, его внимание к людям, удивительное чувство духа эпохи подарили большой и серьезный архив. Работы Лагранжа стали признанной классикой советского искусства, оставаясь при этом в созвучии с тем, что происходило с фотографией в мире: с расцветом гуманистического направления, деятельность молодого фотографического агентства «Магнум».

Более ста работ автора, начиная с 60-х и заканчивая 90-ми, позволят зрителю уловить перемены в настроениях сменяющих друг друга периодов истории. Ретроспектива показывает как классические, знакомые каждому кадры, такие как: «Бабуля» (1961), «Вратарь» (1961), «Голуби мира» (1962), «Юные балерины» (1962), и менее известные работы. Выставка охватывает около сорока лет творчества Лагранжа и отражает развитие автора, влияние времени на его стиль, подачу и темы. Лагранж с самого детства был увлечен фотографией – снимал своих школьных товарищей и пейзажи курортного Крыма. Неудивительно, что, придя в Фотохронику ТАСС в 1959 году в качестве ученика, он довольно быстро стал штатным фотографом. Его снимки публиковались в газете «Правда», «Литературной газете», немецкой «Die Fraie Welt», а также в журналах «Советское фото» и «Советский Союз», где он проработал более 20 лет.

Отказываясь от постановочных, «застылых» кадров, Лагранж создает портрет эпохи – с атмосферой свободы, беспечностью детства и романтикой молодости. «Моя задача состояла в том, чтобы познакомить читателя с работой металлургов, летчиков, шахтеров, врачей, хлеборобов… С их жизнью, причем предельно правдиво», – пишет он. Искренний взгляд Лагранжа отрицает пропаганду советского образа жизни, но воспевает будни «маленького человека», раскрывает лирику повседневности новым фотографическим языком.

Следуя за взглядом фотографа сквозь десятилетия, зритель становится свидетелем перемен советской, а затем и российской жизни. Вне зависимости от настроений эпох, Лагранж всегда смотрит на объект съемки с симпатией и сочувствием, даже в трудные годы улавливая поэзию жизни.

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