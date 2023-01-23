Антихрупкость — продуктовая лаборатория на легендарном заводе «Фарфор Сысе́рти»

Весной 2023 года современные художники, дизайнеры, маркетологи, керамисты и любители фарфора соберутся в городе Сысе́рть в 40 км от Екатеринбурга. Здесь каждый создаст уникальные предметы: посуду, предметы интерьера, украшения, произведения искусства.

Цель лаборатории — создать актуальные и конкурентоспособные продукты из фарфора.



Участвовать могут:

Художники, дизайнеры и арт-директора, керамисты и фарфористы, архитекторы, маркетологи и продуктологи, продюсеры.

Есть онлайн формат участия в лаборатории, отправляйте заявку из любой точки мира!

Что даст участие в проекте:

Развить новые творческие и технологические навыки: сможете освоить работу с фарфором или хотя бы получить представление об этом материале;

Создать готовое изделие, положить кейс в портфолио;

Получить опыт проектной работы и разработки нового продукта в команде;

Поучаствовать в нетворкинге и получить новые связи, которые помогут вам воплотить собственные проекты;

Заработать репутационный капитал: вас узнают как строителя креативной экономики региона и популяризатора традиционной культуры Урала.

Работа будет вестись в 3 направлениях:

Брак. Специфика фарфорового производства подразумевает, что порядка 40% изделий получается с дефектом. Порой в неидеальности можно увидеть большое вдохновение и поле для творчества. Идея — создать что-то новое и востребованное из брака. Дать фарфору вторую жизнь.

Готовые формы. На производстве уже есть большая линейка изделий изделий из фарфора. Участникам лаборатории предлагается переосмыслить эти базовые формы: соединить несколько изделий в одно или создать уникальное графическое оформление.

Новые формы. Это направление самое сложное и смелое. За короткий срок продуктовой лаборатории мы постараемся максимально точно воплотить в фарфоре ваш уникальный дизайн-концепт. Важно! Количество новых форм ограничено. Мы сможем определить его после получения заявок от всех участников.

Как итог:

Ваши работы попадут в ключевые арт-пространства страны: готовые продукты лаборатории будем экспонировать на выставках и фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах.

Организаторы ведут переговоры с ГЭС-2, Московским музеем дизайна, Artplay, выставками «Придумано и сделано в России», Иннопром, Форум 100+.

Open call до 23:59 15 февраля 2023.

Подать заявку и узнать подробности можно по ссылке.

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