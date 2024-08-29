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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUСамиздат впервые занял половину рынка электронных книг в России

Самиздат впервые занял половину рынка электронных книг в России

editor
By editor
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Группа компаний «ЛитРес» оценила емкость рынка самиздата в России во втором квартале 2024 года. Этот сегмент впервые занял 50% рынка электронных книг, сравнявшись с емкостью издательского контента. В аудиокнигах на самиздат пока приходится 16%. В целом емкость рынка самиздата в апреле-июне выросла на 20% и составила 1,244 млрд рублей.

«Digital-авторы продолжают оставаться одним из ключевых драйверов развития книжного рынка России. В сегменте электронных книг по выручке они уже сравнялись с издательским контентом, несмотря на то, что цена на текстовые произведения авторов самиздата в среднем на 62% ниже, чем цена на книги авторов издательств. В аудио самиздат начал развиваться в конце 2021 года и сегодня показывает бурный рост. Во втором квартале этого года емкость сегмента выросла на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила около 188 млн рублей. В целом, доля самиздата на цифровом книжном рынке России сегодня — более 38%, и мы ожидаем, что по итогам года она может составить 40%. Группа компаний «ЛитРес» — по-прежнему лидер на рынке самиздата. За последние 12 месяцев мы смогли нарастить нашу долю на 3 п.п. до 41% и уверенно ее удерживаем. Это связано со значительным ростом аудиосегмента и нашей долей на рынке цифровых аудиокниг», — комментирует Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний «ЛитРес».

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