ФПРК представил документальные киноальманахи «Россия – пути времени» и «Заповедные люди»

Заповедные люди
Кадр из фильма «Заповедные люди». Фото © пресс-служба ФПРК

Документальные киноальманахи «Россия – пути времени» и «Заповедные люди», снятые при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК), вышли в сети.

Фильм «Россия – пути времени» Алексея Головкова также доступен подписчикам Okko. Альманах состоит из пяти эпизодов, рассказывающих об экспедициях российских палеонтологов и их древнейших загадочных находках. Главные герои отправляются в захватывающее путешествие сквозь миллионы лет в далёкое прошлое России. Они знают, что от бескрайней сибирской тайги до побережья Балтийского моря скрыты следы давно исчезнувших миров. Чтобы пройти по следам звероящеров и динозавров, увидеть морских монстров – трилобитов, – побывать в пещере первобытных людей, им предстоит пересечь просторы самой большой страны в мире. Съёмки проходили в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Архангельской области, Якутии, Башкортостане, Тыве.

Картина Ольги Арлаускас и Светланы Горло «Заповедные люди» повествует о людях, которые посвятили свою жизнь охране окружающей среды. Это более 800 научных сотрудников, около пяти тысяч государственных инспекторов, 10 тысяч работников и 37 тысяч волонтеров. Их общая цель – сохранение природного наследия, спасение редких животных и растений.

Вместе с героями зрители отправятся в путешествие по разным регионам России и увидят красоты Республики Алтай, Куршской косы, Волдозерского национального парка, Окского и Нижне-Свирского заповедников.

«Когда мы планировали съемки, то понимали, что будем снимать в очень красивых локациях, от которых дух захватывает. Нам захотелось подчеркнуть, что это “места силы” для наших героев. Так родилась идея снять некую фантасмагорию, метафору места. Мы пригласили к участию музыкальные группы, которые исполняют локальную этническую музыку, глубоко связанную с природой, они стали неким “голосом” места. Конечно, мы надеемся на сильный эмоциональный отклик у зрителя, потому что сложно остаться равнодушным к красоте», – отметила режиссер Ольга Арлаускас.

