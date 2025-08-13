VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Самые, самые…: Турнир Знание.Игра по викторинам определил самого эрудированного участника и лучшую организацию детского отдыха

Фото © пресс-служба Российского общества «Знание»

В рамках Года детского отдыха в системе образования Общество «Знание» совместно с крупнейшими детскими центрами страны провело тематическую игру в рамках Турнира Знание.Игра по викторинам. В масштабном событии приняли участие ребята из МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», «Смена», «Океан», «Алые паруса», а также других российских лагерей. Победителем в индивидуальном зачете стал Всеволод Сасин из Свободинской СОШ м. Свобода, а звание самой интеллектуальной организации детского отдыха и оздоровления детей завоевал центр «Орленок». Всего в турнире приняло участие свыше 600 юных знатоков, представляющих 58 российских регионов.

Вопросы для эрудитов подготовили руководители крупнейших детских центров страны: директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко, заместитель директора ВДЦ «Орленок» Лариса Сайфутдинова, директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев, директор ВДЦ «Алые паруса» Елена Саенко и директор ВДЦ «Океан» Наталья Соловей.

«Каждое лето в детском лагере — это особый мир, полный ярких событий, дружбы и впечатлений. Мы хотим, чтобы это время было наполнено не только отдыхом, но и открытиями: когда ребята пробуют новое, раскрывают свои таланты и узнают, на что они способны. Прошедшая тематическая игра показала, что интеллектуальные соревнования могут объединить детей из самых разных регионов, подарить им драйв командной работы, азарт поиска ответа и уверенность в собственных знаниях. Для нас важно, чтобы они видели: учиться — это интересно, а умение думать — это настоящая суперсила!», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

По итогам кубка были определены 10 победителей в индивидуальном зачете, ответивших на максимальное количество заданных вопросов. Абсолютным лидером гонки стал Всеволод Сасин из Свободинской СОШ м. Свобода (Курская область). В топ-10 также вошли: Мирослава Сасина (Свободинская СОШ, Курская область); Ася Петровская, Ангелина Лукашова, Дарья Матюхина, Анастасия Шеремет, Илья Шаркович, Елизавета Левута (Армавирский государственный педагогический университет (АГПУ), Краснодарский край); Елизавета Каравайкина (средняя школа с. Знаменское, Пензенская область); Владислав Егорцев (школа №9 г. Харцызска, ДНР). Победителем командного зачета стала сборная команда из лагеря в рамках Университетских смен в Армавирском государственном педагогическом университете (АГПУ).

Звание самой интеллектуальной организации детского отдыха и оздоровления детей — достался ВДЦ «Орленок» — его участники показали высокий процент правильных ответов и привлекли к игре наибольшее число ребят.

