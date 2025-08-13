Игорь Озёрский: Путь к себе

В Музее Времени и Часов прошла литературно-философская встреча «Время и «Место»: путь к себе» с писателем Игорем Озёрским. Автор представил рассказ «Место» — философскую притчу о том, что происходит с человеком, когда исчезает само понятие времени, и фрагмент из пьесы «Иск против человечества», в которой искусственный интеллект заявляет о своих правах. Вместе с гостями обсуждали, почему часы — не просто прибор, а первая «аугментация» человечества, изменившая восприятие реальности; говорили о роли искусственного интеллекта в современном мире и о том, как технологии — от часов до смартфонов — становятся частью нас, а отсутствие привычных ориентиров влияет на выбор и волю человека. Неожиданным подарком для публики стал новый рассказ «Эпоха огненной собаки», написанный буквально накануне. Это экзистенцианальное размышление о быстром течении времени и вызовах эпохи цифровизации и потребитления.

— Игорь, ваша проза — это тревожный и глубокий разговор с реальностью. Кажется, что как Достоевский превращал страдание в силу, так и Вы создаёте тексты, рождающиеся из Ваших тревог, боли и надежды. Герой вашего последнего рассказа оказывается на перепутье у камня: Любовь, Успех или Смерть. А куда сегодня бежите вы, успешный адвокат, писатель, отец семейства?

– Действительно, почему бы не спросить у автора. Только я не бегу вовсе, а стараюсь научиться противоположному. Бежать может каждый, а вот замереть во времени — совсем другое дело. Но и здесь есть парадокс, который обнаружил Кэрролл. Если мы стоим на месте, то всё равно движемся, ведь нас несёт время, его бурный и страшный поток. А если бежим — остаёмся на месте и чтобы сдвинуться, нужно бежать быстрее. Но сегодня я предлагаю нам всем остановиться и посмотреть куда это нас привело.

«Вот, теперь мы вплотную подошли к границе нашей эпохи. Что получается: не дороги, а потоки, и потоки страшно запутанные, и находятся они во многих состояниях одновременно. Мы и не на поверхности, но и не на глубине. Задыхаемся. Страдаем. Бежим куда-то. Готовы любить, но как и кого — не знаем. Те, кто знают, молчат, а те, кто делают вид, что знают, говорят очень громко. От этого постоянный гул, шквал голосов и прочее. И все это на пороге самого великого в мире открытия (ИИ — прим. редакции), разбираться в причинах и последствиях которого некому, так как мир пока всё ещё носится с предыдущим — ядерной бомбой. И человек ещё не решил, что с ней делать. Забавно, что предложений уничтожить мир было много, а вот уничтожить бомбу — ни одного». © Отрывок из «Эпохи огненной собаки»

— И как найти себя?

— Очень хочется верить, что мои произведения помогут найти ответ на этот вопрос.

— И у Вас это отлично получается. Спасибо.

Вопросы: Е. Рудникова

Игорь Озёрский — член Союза писателей России, лауреат премии имени А. Б. Чаковского «Гипертекст», автор романов «Безымянные», «Княгиня огня». Адвокат, управляющий партнёр одного из старейших адвокатских бюро — K&P.Group.