САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Дом Радио покажет танцевальный перформанс SOULWHIRL на «Золотой маске»

8 и 9 апреля в петербургском Доме Радио пройдут два показа танцевального перформанса SOULWHIRL в рамках конкурсной программы Национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакль выдвинут на премию в пяти номинациях. Вместе с конкурсными показами труппа musicAeterna Dance представит новый перформанс «О».

Перформанс SOULWHIRL создан в эстетике японского танцевального стиля буто. Название SOULWHIRL отсылает к переживаемому человеком опыту путешествия, в котором он погружается в глубины психики и обнаруживает свою сущность, чтобы выйти за ее пределы и даже за пределы собственного тела. Премьера спектакля состоялась 14 июня 2022 года в Перми на Дягилевском фестивале.

Ольга Цветкова претендует на «Золотую маску» сразу в двух номинациях – «Работа балетмейстера-хореографа» и «Женская роль». Также жюри премии отметило номинациями композиторскую работу Вангелино Курентзиса и художника по свету Анатолия Ляпина, а сам спектакль в постановке Владимира Николузоса представлен в номинации «Современный танец». Церемония вручения «Золотой маски» пройдет 22 апреля на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Вместе со спектаклем-номинантом в Доме Радио будет представлена новая работа труппы musicAeterna Dance – перформанс «О».

Авторы перформанса «О» описывают его так: «Хрупкий человек снова остается запертым и обреченным выяснять отношения с самим собой. Перформанс – это путь от сдавленной пружины к высвобождению и выходу, от взрывающей рефлексии к поэзии и легкости, путь старый, как колесо. Я знаю миллион комнат, но по-настоящему бывала только в своей. Я танцую с теми, кто во мне поселился. Я хочу быть».

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