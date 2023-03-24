Международный день кукольника отпраздновал Московский театр кукол

21 марта отмечается столь знаменательный день в истории театра кукол. Московский театр кукол подготовил целую программу: открытие фотовыставки, селфи с Мейерхольдом и Чеховым, конечно, спектакль – «Гиньоль имени Станиславского».

Фотовыставка Александра Лыскина «С куклами вокруг света» представила всем зрителям и посетителям палитру самых разных кукольных театров, спектаклей великих режиссёров-кукольников. С 1976 года по 1991 год Александр Лыскин работал с Международным союзом деятелей театров кукол UNIMA (именно данная организация в 2000 году учредила Международный день кукольника). Бруно Леоне, Резо Габриадзе, Сергей Образцов, Генрик Юрковский – их спектакли и они сами попали в объектив фотографа. Мир кукол объединил все страны мира.

Спектакль «Гиньоль имени Станиславского» – самая театральная комедия, которая как нельзя лучше подходит к показу в такой день. Перед зрителями куклы в образах Константина Станиславского, Всеволода Мейерхольда, Михаила Щепкина, Марии Ермоловой. Чеховская «Чайка» стала примером разбора спектакля и рассказом о том, как нужно ставить пьесу.

Марина АБРАМОВА,

Фото – Анна ГРЕБЛЯУСКАЙТЕ

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