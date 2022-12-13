«Снежная любовь» группы «ПЯТЕRО»

Группа «ПЯТЕRО» выступила в Государственном Кремлевском Дворце с новой программой «Снежная любовь». Вместе с коллективом талантливых вокалистов на сцену вышли более 100 человек, включая хореографический ансамбль «Весна», детский театр «Домисолька», московский хор мальчиков под руководством Богдана Петренко, Лиза Гуреева и другие артисты.

«Мы уже не первый раз выступаем в Кремлевском дворце. Мы очень счастливы, что сегодня был полный зал, что видели улыбки, что люди приехали с разных концов России для того, чтобы послушать наши песни. Это очень приятно. Мы желаем людям добра, хотим, чтобы они верили во что-то хорошее и наслаждались жизнью», - поделился с нами Антон Иванов.

По словам участников «ПЯТЕRО», они готовились к этому концерту несколько месяцев. Зрителей ждал сюрприз - премьера новой песни «Перезимуем», которую вокалисты называют манифестом группы. Также со сцены прозвучали кавер-версии всеми любимых хитов, классические джазовые композиции, народные песни, любовные баллады, новогодние песни, танцевальные хиты и авторские композиции. Весь зал пел вместе с музыкантами. Кроме того, ребята разыграли фирменный мерч среди зрителей.

«Для нас эти концерты очень важны. Благодаря им мы можем понять, как мы растем, как меняется наше творчество, как растет количество зрителей. Мы этим живем, это нас наполняет. Мы очень рады, что концерт состоялся. Надеемся, что в следующем году все будет еще более масштабно», - говорит Евгений Гаранин.

Среди гостей были замечены актрисы Антонина Клименко и Ева Авеева, актер Сергей Годин. На концерте присутствовала съемочная группа телеканала MUSICBOX RUSSIA и информационный спонсор мероприятия радио JAZZ.

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