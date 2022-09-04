Sasha Belair, Lil Wayne и Snoop Dogg презентовали совместный сингл и клип

Летающие тарелки, драконы, полуголые девушки на теннисном корте и инопланетяне… Мы сошли с ума? Вполне может быть, но на самом деле российская певица Sasha Belair презентовала новый клип на сингл «Please Don’t Go Go». И если вам кажется, что безумие на этом закончилось, то оно только началось: компанию девушке составили звезды мирового масштаба! Lil Wayne и Snoop Dogg лихо зачитывают свои куплеты, а последний так и вовсе выстрелом из пальцев (типичный Snoop) сбил самолёт с Sasha Belair на борту.

Зажигательный танцевальный бит захватывает с первых секунд, а визуальная картинка попросту сносит крышу: без сомнения, это одна из самых громких коллабораций года. Музыкальным продюсером композиции выступил Alek Sandar.

Примечательно, что для Sasha Belair это дебютная работа с артистами такого масштаба, но держится она так, будто только фитами со звёздами категории «А» и промышляет. Вне всяких сомнений, скоро нас ждут новые сюрпризы от мчащей по чартам со скоростью света певицы. Ну а пока, безусловно, Sasha Belair застолбила за собой статус открытия года в российской индустрии.

Трек и клип уже доступны на всех площадках. Не пропусти!

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